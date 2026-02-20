日向坂46四期生出演映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」続編制作決定 サプライズ発表に涙 正源司陽子「感謝の思いが止まらない」
【モデルプレス＝2026/02/20】映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」バースデイ記念上映 最終回お祝い舞台挨拶が20日、都内で行われ、出演する日向坂46四期生（正源司陽子、渡辺莉奈、藤嶌果歩、石塚瑶季、小西夏菜実、竹内希来里、平尾帆夏、平岡海月、清水理央、宮地すみれ、山下葉留花）が登壇した。
【写真】日向坂46四期生が涙
日向坂46四期生11人全員が出演し、2024年10月25日に公開された本作。当時、アイドルデビューからわずか2年だった四期生が映画初出演を果たした本作にて、演技初挑戦の11人がメインキャストとして抜擢。グループ加入から『君はハニーデュー』で単独センターを務めて以来、次世代エース・正源司の主演を筆頭に、11人それぞれがクセつよな高校生を等身大に演じた。そして、2024年10月25日に全国150館で公開初日を迎えると、公開初週の映画動員ランキングでTOP10入り。さらに2025年4月から始まった、各メンバーの誕生日に開催されたバースデイ記念上映も好評を博しており、今回で最終回となった。
改めて、この1年、バースデイ記念上映が行われたことについて聞かれた正源司は「公開後もメンバーの誕生日のために劇場に足を運んでくださる皆さんから、たくさん応援のメッセージや感想をいただけて、私たちもその度に撮影当時のことを思い出して懐かしい気持ちになりながら、あの頃よりもすごく成長したなって思ったりしています」としみじみと語り、MCからどんなところが成長したと思うか問われると「そうですね…私は身長が1センチ伸びました！」と笑顔を見せた。
同じ質問に、宮地は「髪、伸びました！」とコメントしてファンから盛大な拍手を浴び、藤嶌は「推薦なんですけど、小西が野菜を食べられるようになりました」と発表。改めて、正源司は「内面ももちろん、みんな成長して、四期生は絆が強いと言っていただけることが多いんですけど、映画の公開期間の1〜2年前は“学生の仲のいいクラスメイト感”があったと思うんですけど、最近はそれを超えた“家族”みたいに何でも言い合える仲になってきて、それもいい成長だなと思います」と笑顔で語った。
そして、この1年を振り返っての感想を聞かれた渡辺は「1年があっという間すぎて、『ゼンブ・オブ・トーキョー』ってそんな前なんだっていう感覚です。私にとっては、学生の青春を実際に味わったことがなかったので、この映画でたくさん味わわせてもらいましたし、髪の毛を切るきっかけにもなったりして、アイドル人生の中でもすごく大きなきっかけになった作品なので、すごく思い出深いですね」と感慨深げに語り、藤嶌は「この1年、本当にいろんなことがあったんですけど、大きな出来事だったなと思うのが、私たちに後輩の子ができましたし、グループの末っ子だったんですけど、頼もしくてかっこいい後輩が入ってきてくれたからこそ、自分たちももっと頑張りたいなって刺激をいつも受けているので、ちょっと“お姉さん”に近づけたきっかけになったのかなと思います」と胸を張った。
また、この日がバースデイ記念上映最終回ということで、観客から「おめでとう！」の歓声を浴び、特製ケーキでお祝いしたメンバー。そして、この日が誕生日の竹内は「すっごいビッグニュースがあります！私たちもこれを聞いた時、すごくうれしくて“えーっ！”って反応しちゃったんですけど、言っちゃってもいいですか？」と前置きをし、「大好評により…『ゼンブ・オブ・トーキョー』…バースデー公演…2回目が決定しました！」と引き続き、バースデイ記念上映を行うことを発表し、会場に詰めかけたファンから「ありがとー！」などと感謝と喜びの声が上がった。
2年目の初回誕生日となる平岡は「本当に楽しみですね。前回も私が初日ということでワクワクしていたんですけど、ことあるごとに『見に行くよ』とか『行ってきたよ』という感想をいただいて、本当にありがたいです。四期生はそれぞれのお仕事でなかなか集まれなかったりするんですけど、『ゼンブ・オブ・トーキョー』があることによって、まだまだ四期生は絆を深めていきたいなという気持ちに、改めてさせていただけるので、2回目はありがたいです」と目を輝かせた。
さらに、客席バッグでフォトセッションを行う流れでステージを降り、スクリーンに向かってメンバーが勢揃いすると、会場が暗転し“重大発表”の文字が映し出された。続編となる『ゼンブ・オブ・ワールド』の製作決定がサプライズ発表されると、メンバーは歓喜し、ファンも歓声を上げた。なお、ワールドといっても海外ロケはなく、東京を抜け出して、日本中をかけめぐるロードムービーになることも明かされた。
改めて、続編決定を聞いた感想を求められると、正源司は「私たちの反応を見たらわかる通り、本当に知らなかったので、いま教えていただいて光栄だなと思いましたし、何より続編が出るというのは、本当に（ファンの）皆さんがいていただかないと実現しなかったことだと思うので、皆さんが私たちのことを応援してくださったり、見に来てくださったからこそ、私たちは2回目をさせていただけるので、今回も皆さんにすてきな作品をお届けできるように、全員で力を合わせて楽しく撮影して、最高の作品をお届けできるように頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございます」と感無量な様子。
渡辺は「まだフワフワしているんですけど、バースデイ上映に行ったよという報告を受けたり、この1年間たくさん見てくださった方がたくさんいらっしゃって、愛してくださってうれしかったので、次の『ゼンブ・オブ・ワールド』も皆さんにより大好きになっていただきたいなと思いますし、今でこそ四期生が培ってきた絆を発揮できるものになるんじゃないかなと思いますので、ぜひ楽しみに待っていてください」と声を弾ませた。
最後に一言求められた正源司は「一言じゃ終われないくらい、気持ちがあふれそうなんですけど、皆さまのおかげで、こうして誕生日2年目の上映もさせていただきますし、続編も撮らせていただけるとのことで、皆さんには感謝の思いが止まらないです。これからも皆さまにすてきな思いを届けられるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました」と感謝した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂46四期生が涙
◆正源司陽子、1年での成長実感
日向坂46四期生11人全員が出演し、2024年10月25日に公開された本作。当時、アイドルデビューからわずか2年だった四期生が映画初出演を果たした本作にて、演技初挑戦の11人がメインキャストとして抜擢。グループ加入から『君はハニーデュー』で単独センターを務めて以来、次世代エース・正源司の主演を筆頭に、11人それぞれがクセつよな高校生を等身大に演じた。そして、2024年10月25日に全国150館で公開初日を迎えると、公開初週の映画動員ランキングでTOP10入り。さらに2025年4月から始まった、各メンバーの誕生日に開催されたバースデイ記念上映も好評を博しており、今回で最終回となった。
同じ質問に、宮地は「髪、伸びました！」とコメントしてファンから盛大な拍手を浴び、藤嶌は「推薦なんですけど、小西が野菜を食べられるようになりました」と発表。改めて、正源司は「内面ももちろん、みんな成長して、四期生は絆が強いと言っていただけることが多いんですけど、映画の公開期間の1〜2年前は“学生の仲のいいクラスメイト感”があったと思うんですけど、最近はそれを超えた“家族”みたいに何でも言い合える仲になってきて、それもいい成長だなと思います」と笑顔で語った。
◆藤嶌果歩、日向坂46での変化明かす
そして、この1年を振り返っての感想を聞かれた渡辺は「1年があっという間すぎて、『ゼンブ・オブ・トーキョー』ってそんな前なんだっていう感覚です。私にとっては、学生の青春を実際に味わったことがなかったので、この映画でたくさん味わわせてもらいましたし、髪の毛を切るきっかけにもなったりして、アイドル人生の中でもすごく大きなきっかけになった作品なので、すごく思い出深いですね」と感慨深げに語り、藤嶌は「この1年、本当にいろんなことがあったんですけど、大きな出来事だったなと思うのが、私たちに後輩の子ができましたし、グループの末っ子だったんですけど、頼もしくてかっこいい後輩が入ってきてくれたからこそ、自分たちももっと頑張りたいなって刺激をいつも受けているので、ちょっと“お姉さん”に近づけたきっかけになったのかなと思います」と胸を張った。
また、この日がバースデイ記念上映最終回ということで、観客から「おめでとう！」の歓声を浴び、特製ケーキでお祝いしたメンバー。そして、この日が誕生日の竹内は「すっごいビッグニュースがあります！私たちもこれを聞いた時、すごくうれしくて“えーっ！”って反応しちゃったんですけど、言っちゃってもいいですか？」と前置きをし、「大好評により…『ゼンブ・オブ・トーキョー』…バースデー公演…2回目が決定しました！」と引き続き、バースデイ記念上映を行うことを発表し、会場に詰めかけたファンから「ありがとー！」などと感謝と喜びの声が上がった。
2年目の初回誕生日となる平岡は「本当に楽しみですね。前回も私が初日ということでワクワクしていたんですけど、ことあるごとに『見に行くよ』とか『行ってきたよ』という感想をいただいて、本当にありがたいです。四期生はそれぞれのお仕事でなかなか集まれなかったりするんですけど、『ゼンブ・オブ・トーキョー』があることによって、まだまだ四期生は絆を深めていきたいなという気持ちに、改めてさせていただけるので、2回目はありがたいです」と目を輝かせた。
◆映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」サプライズで続編決定
さらに、客席バッグでフォトセッションを行う流れでステージを降り、スクリーンに向かってメンバーが勢揃いすると、会場が暗転し“重大発表”の文字が映し出された。続編となる『ゼンブ・オブ・ワールド』の製作決定がサプライズ発表されると、メンバーは歓喜し、ファンも歓声を上げた。なお、ワールドといっても海外ロケはなく、東京を抜け出して、日本中をかけめぐるロードムービーになることも明かされた。
改めて、続編決定を聞いた感想を求められると、正源司は「私たちの反応を見たらわかる通り、本当に知らなかったので、いま教えていただいて光栄だなと思いましたし、何より続編が出るというのは、本当に（ファンの）皆さんがいていただかないと実現しなかったことだと思うので、皆さんが私たちのことを応援してくださったり、見に来てくださったからこそ、私たちは2回目をさせていただけるので、今回も皆さんにすてきな作品をお届けできるように、全員で力を合わせて楽しく撮影して、最高の作品をお届けできるように頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございます」と感無量な様子。
渡辺は「まだフワフワしているんですけど、バースデイ上映に行ったよという報告を受けたり、この1年間たくさん見てくださった方がたくさんいらっしゃって、愛してくださってうれしかったので、次の『ゼンブ・オブ・ワールド』も皆さんにより大好きになっていただきたいなと思いますし、今でこそ四期生が培ってきた絆を発揮できるものになるんじゃないかなと思いますので、ぜひ楽しみに待っていてください」と声を弾ませた。
最後に一言求められた正源司は「一言じゃ終われないくらい、気持ちがあふれそうなんですけど、皆さまのおかげで、こうして誕生日2年目の上映もさせていただきますし、続編も撮らせていただけるとのことで、皆さんには感謝の思いが止まらないです。これからも皆さまにすてきな思いを届けられるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました」と感謝した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】