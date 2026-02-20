ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートの全競技日程が終了し、メダリストの集合ショットが公開された。

２０日に日本スケート連盟の公式インスタグラムが更新され、「Ｔｅａｍ Ｊａｐａｎ！！ フィギュアスケート ＃鍵山優真 ＃中井亜美 ＃木原龍一 ＃坂本花織 ＃三浦璃来」の記述とともに、女子シングルの表彰式後のショットが投稿された。

日の丸を広げた銀メダルの坂本と銅メダルの中井、応援にかけつけたペアで金メダルの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組、男子シングル銀メダルの鍵山優真が笑顔を見せている。

男子シングル銅メダルの佐藤駿、団体銀に貢献したアイスダンスの吉田唄菜、森田真沙也組以外のメダリストが集合したレアショットに「皆、おめでとうございます。スターズオンアイス見に行きます」「チームジャパン最高でした」「ＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮ ＹＯＵ ＡＲＥ ＴＨＥ ＢＥＳＴ」「応援が力になりましたね！そしてチームジャパンをずっと支えてくれた坂本選手、最高に美しかったよ！ありがとう」「最高に素敵な写真 チームＪａｐａｎ最高」「改めて最強すぎますね」「チームのチームワークの良さは抜群ですね 皆さん本当におめでとう＆有難う＆お疲れ様」「みんないい笑顔」「あれ、駿くんは？」などのコメントが寄せられた。