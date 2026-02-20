日本スケート連盟のインスタグラム（＠ｓｋａｔｉｎｇｊａｐａｎ）より

　ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートの全競技日程が終了し、メダリストの集合ショットが公開された。

　２０日に日本スケート連盟の公式インスタグラムが更新され、「Ｔｅａｍ　Ｊａｐａｎ！！　フィギュアスケート　＃鍵山優真　＃中井亜美　＃木原龍一　＃坂本花織　＃三浦璃来」の記述とともに、女子シングルの表彰式後のショットが投稿された。

　日の丸を広げた銀メダルの坂本と銅メダルの中井、応援にかけつけたペアで金メダルの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組、男子シングル銀メダルの鍵山優真が笑顔を見せている。

　男子シングル銅メダルの佐藤駿、団体銀に貢献したアイスダンスの吉田唄菜、森田真沙也組以外のメダリストが集合したレアショットに「皆、おめでとうございます。スターズオンアイス見に行きます」「チームジャパン最高でした」「ＴＥＡＭ　ＪＡＰＡＮ　ＹＯＵ　ＡＲＥ　ＴＨＥ　ＢＥＳＴ」「応援が力になりましたね！そしてチームジャパンをずっと支えてくれた坂本選手、最高に美しかったよ！ありがとう」「最高に素敵な写真　チームＪａｐａｎ最高」「改めて最強すぎますね」「チームのチームワークの良さは抜群ですね　皆さん本当におめでとう＆有難う＆お疲れ様」「みんないい笑顔」「あれ、駿くんは？」などのコメントが寄せられた。