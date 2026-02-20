◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー フリースタイル 男子ハーフパイプ 予選(大会15日目/現地20日)

予選13位となり惜しくも決勝進出を逃した松浦透磨選手が、自身の競技直後に滑りを振り返りました。

予選は上位12名が決勝進出。2回滑り1回目は69.25点、2回目は74.75点という記録に「1本目はグラブのミスがあったが、2本目は完璧に修正してポイントを伸ばすことができたのでよかった」と満足げな表情を浮かべました。

五輪初出場の松浦選手は「この舞台に来られるかも怪しい部分が少しあった」と明かすも、「せっかくこの舞台に立てたので、全力で楽しむことを意識して滑ることができた」と充実感をうかがわせます。

インタビューの時点では予選通過圏内にいた松浦選手。「自分の中ではかなり満足のいくランができたので、決勝に進めたらさらにレベルを上げて頑張りたい」と意気込んでいましたが、その後に他選手に追い抜かれて13位に。12位となった選手にわずか0.5点届かず、残念ながら決勝進出はなりませんでした。