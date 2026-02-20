ディズニー＆ピクサーの大ヒット作、「トイ･ストーリー」シリーズの最新作『トイ･ストーリー５』のUS版ポスタービジュアルが解禁され、日本公開日が決定しました。

同シリーズは、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆（きずな）を描いた物語。『トイ･ストーリー５』は、おなじみの顔ぶれを並べ、大好きなおもちゃたちと夢中になって遊んでいるボニーのもとに最新の電子タブレット、“リリーパッド”がやって来たことで日常が一変。テクノロジーというかつてない脅威を前にウッディとバズ・ライトイヤーが再び手を取り立ち向かう姿が描かれます。

解禁されたUS版ポスターは、不敵な笑みを浮かべるリリーパッドの後ろでウッディやバズたちが不安な表情を浮かべている様子が描かれ、彼らの居場所はどうなってしまうのか、おもちゃと今の子どもたちとの絆のゆくえが気になるビジュアルとなっています。

監督のアンドリュー・スタントンさんは、「『トイ・ストーリー５』で、おもちゃたちはとても大変な状況に直面することになります。今の子どもたちは電子機器に夢中。おもちゃはかないません。テクノロジーがどこにでもある今の時代、おもちゃには、携帯、タブレットなど、強力なライバルがいるのです」と話しました。

『トイ･ストーリー５』の日本での公開は7月3日で、日本版では唐沢寿明さんがウッディの声を務め、所ジョージさんがバズの声を務めます。