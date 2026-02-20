神奈川県警本部（資料写真）

交通取り締まりの不正を受け、神奈川県警は２０日、違反の取り消しと反則金の返還に向けた専従チームを設置した。取り消し対象者は３８都道府県におよび、約２９０人体制で必要な手続きを進める。

県警によると、不適正な取り締まりがあったのは２０２２年３月１１日〜２４年９月４日。対象者には通知文を郵送し、免許の更新時期が近い人から順に電話でも連絡する。反則金は指定口座に振り込んで返還する。

違反点数の抹消により、免許区分が「一般」から「優良」に変更されるのは千人余り。免許取消処分が取り消される人は４人いる。対象者への補償については今後、検討するという。

県警は反則金の返還に乗じた詐欺被害を防ぐため、対象者に電話する場合の番号を▽県警本部電話０４５（２１１）１２１２▽第２交通機動隊電話０４６（２２８）０１３３または０４６（２２８）０１１０─に限定。それ以外の番号や交流サイト（ＳＮＳ）での連絡は「絶対にしない」としている。新たな免許証を渡す目的などで対象者宅を訪問する場合もあり、必ず警察手帳を提示する。

問い合わせは、コールセンター電話０４５（３６５）３１７７。２４時間体制で対応する。