¡Ú¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÛÌÚÂ¼°ªÍè¡¢ÌÚËóÌº¿¿¤é¤¬àºÎÅÀÌäÂêá¤òµÄÏÀ¡ÖÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×
àºÎÅÀÌäÂêá¤Ø¤Î¸«²ò¤Ï¡½¡½¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡Ê£Â£Á¡Ë¶â¥á¥À¥ë¤ÎÌÚÂ¼°ªÍè¡Ê£²£±¡á¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÌÚËóÌº¿¿¡Ê£²£³¡á¥ä¥Þ¥¼¥ó¡Ë¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê£Ó£Ó¡Ë¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÄ¹Ã«ÀîÄë¾¡¡Ê£²£°¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢¥ß¥é¥Î»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï½÷»Ò£Â£Á¶â¥á¥À¥ë¤ÎÂ¼À¥¿´³ñ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¡¢£Ó£Ó¤ÇÂçµ»¤òÏ¢È¯¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÆÀÅÀ¤¬¿¤Ó¤º¤ËÆ¼¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ºÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò£Ó£Ó¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤À¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö£Ó£Ó¤ÎÊý¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Ï·ë¹½¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÅÀ¿ô¤¬½Ð¤¿µ»¤¬¡¢£×ÇÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀ¿ô¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡££Ó£Ó¤Î·è¾¡¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ»¤Î¿Ê²½¤À¤Ã¤¿¤ê²£²óÅ¾¤Î¥¹¥Ô¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥í¥Ç¥ª¤À¤Ã¤¿¤ê½Ä²óÅ¾¤Îµ»¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢º£¸åÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È»ä¸«¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÌÚËó¤Ï¡Ö£Ó£Ó¤ÇºÎÅÀ¤¬¸·¤·¤¹¤®¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢£Â£Á¤«¤é¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¡¢½÷»Ò¤âÃË»Ò¤â¤«¤Ê¤ê¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿Ê¬¡¢ÅÀ¿ô¤Î¥ì¥ó¥¸¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬·ë¹½Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Â¿¾¯¤Î¥ß¥¹¤òµö¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸µ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÅÀ¿ô¤¬¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤ÇÅÀ¿ô¤¬¤É¤ó¤É¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ê³êÁö½ç¤¬¡Ë¸å¤í¤ÎÊý¤Î¿Í¤¬¤¤¤¤¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢º¹¤¬³«¤«¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤¹¤´¤¤¸·¤·¤á¤Ê¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿Ê¬£´Ç¯¸å¡Ê¤Î¸ÞÎØ¡Ë¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢´°àú¤Ê¥é¥ó¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¾ò·ï²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Û¤«¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ã«Àî¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢´°À®ÅÙ¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò¤¹¤´¤¯½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¥ì¡¼¥ë¤¬Íî¤Á¤¿¤é¸ºÅÀ¤À¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¹¶¤á¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤³ê¤ê¤ò´Ó¤ÄÌ¤¹¤Î¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£