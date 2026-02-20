¡Úµð¿Í¡Û»³ºê°Ë¿¥¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï³«Ëë¤ÇËüÁ´¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ø¡Ö´°àú¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò¡×
¡¡µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï£²£°Æü¡¢ÀèÈ¯ÅÐÈÄÍ½Äê¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¡Ê£²£±Æü¡¢ÆáÇÆ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼ÂÀï£±ÀïÌÜ¤Ê¤Î¤Ç½¸Ãæ¤·¤ÆÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¸Í¶¿¤ËÂå¤ï¤ë°ÂÄê´¶¤ò¼¨¤·¡¢£³Ç¯Ï¢Â³£²·å¾¡Íø¤òÃ£À®¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¹¥À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÏÉÔÄ´¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖµîÇ¯¡Ê¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¿®¤¸¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡Ø´°àú¤À¤Í¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂÀï¤Ç¤Ï¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡×Åê¤²¤ë¹½¤¨¤Ç¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ä¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢¼ÂÀï¤Ç¤·¤«Îý½¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤ÆÍÞ¤¨¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤½¤³¤½¤³Åê¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¥±¥¬¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦ÀÖÀ±¡¢À¾´Ü¤È¤È¤â¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤òÇØÃæ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍê¤â¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢º£µ¨¤âÅê¼ê¿Ø¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¯¤¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£