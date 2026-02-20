【水不足】節水を心がけよう

九州地方は雨が少なく「水不足」が続いています。１９日（木）に発表された「１か月予報」では九州北部・南部とも、この先１か月の降水量は「ほぼ平年並み」と予想されていますが、３連休が明けると雨の日が多くなりそうです。

、各県５か所ずつのを画像で掲載しています。

また、３連休に黄砂が飛来する可能性があります、黄砂の情報はこちら

雨シミュレーション２１日（土）～２５日（水）

３連休中日の２２日（日）と、３連休明けの２４日（火）２５日（水）に雨が予想されています。また２２日（日）は『春一番』が吹く可能性があります。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

九州地方 各都市の週間予報（２１日（土）～ ２７日（金））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

３連休明けは雨の日が続きそうです、画像で確認できます。

