【モデルプレス＝2026/02/20】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のみゆう、らんか、るな、ゆな、麻央にインタビューを実施し、推し活について調査した。

【写真】人気キャバ嬢の推し活事情

◆みゆう


＜推し：さらば青春の光＞

前から好きで、今度お笑いライブも見に行きます！さらばさんは忙しくて、しっかりしたお笑いライブは年に数回しかない上にチケットが当たらなくて、あまり多く見に行けている訳ではないのですが…。YouTubeは全部暗記しているくらい観ています！

◆らんか


＜推し：ちいかわ＞

ちいかわは可愛いだけではなくて、アニメの内容が意外と大人に刺さるものが多いんです。特にうさぎが好きで、スマホの裏にもカードやステッカーを挟んでいて。抽選やくじ引きも全部コンプリートするくらいですし、ぬいぐるみやキーホルダーは30〜40個の規模で持っていて、置き場所に困っています（笑）。

◆るな


＜推し：豆腐そうめん＞

すごくヘルシーで、オクラと梅と納豆を入れたら美味しい！コンビニで300円くらいで買えるので、常に5パックはストックしています。ハマったら食べ続けてしまうので、1週間毎日食べたこともありました（笑）。

◆ゆな


＜推し：愛犬＞

チワックスを2年半くらい飼っていて、名前は「ハッピー」から取ってはぴです。お誕生日にワンちゃんと一緒に行けるカフェに行ってケーキを一緒に食べたのが思い出！

◆麻央


＜推し：どうぶつの森＞

今日、大阪から収録に来たのですが、昨日もギリギリまでやっていました（笑）。1番好きなキャラクターはたぬきちです。

（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】