１９日の女子１次リーグ最終戦で、すでに敗退が決まっている日本（フォルティウス）は中国を９―６で破った。

第８エンドに同点に追いつき、第９、１０エンドの連続スチールで競り合いを制した。日本は通算２勝７敗となり、８位で大会を終えた。

日本はあと一歩、何か一つがかみ合えば結果につながる試合が続いた。

一番の要因は、刻一刻と変わる氷への対応で相手に上回られた試合が多かったことだろう。一つのエンドの１投目から８投目までの間にどこかでミスがあり、一度切れた流れを作り直さなければいけない展開が多かった。最終投にフォーカスされがちだが、全員のショットがつながらなければ勝てない。中国戦ではそれができていた。

ビッグエンドを作られた場面は、危機管理の意識が少し薄くなっていた印象だ。ベストショット以外に、最悪の想定までできていたか、振り返る必要はあるだろう。

日本代表として戦ったフォルティウスは国内選考を勝ち抜き、日本で一番強いチームとして五輪に臨み、最後まで諦めない姿を見せてくれた。目標に届かず悔しいはずだが、この経験は間違いなく今後の競技をする上で財産になり、人生を豊かにしてくれるはずだ。

まだまだ伸びしろはある。ただ負けて終わるのではなく、今大会で力を出し切れなかった理由が精神面、技術面、氷の予測のずれ、どこから来たのか、課題を見つけ、もっと強くなってほしい。（北京五輪銀メダリスト）