「残業でご飯要らないって言ったよね？」突然帰って来る夫にモヤモヤする…！
2026年2月20日 21時5分
ウーマンエキサイト
子煩悩で優しく、家族思いに見える夫。
でも最近、予定を把握しすぎていたり、行動を細かく気にする様子に違和感を覚えます。「心配しているだけ」と言われれば、それ以上何も言えないけれど…。
この気遣い、本当に愛情なのでしょうか？ それとも、別の顔が隠れているのでしょうか。漫画を読む「夫の心配は愛情ですか？」