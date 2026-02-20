ミラノ・コルティナオリンピックは１９日、ノルディック複合の団体スプリントが行われ、今季限りでの引退を表明している渡部暁斗（北野建設）、山本涼太（長野日野自動車）で臨んだ日本は６位だった。

前半飛躍（ＨＳ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）で３位につけたが、後半距離（１５キロ）で順位を三つ落とした。優勝はノルウェーで、イエンスルラース・オフテブロは個人２種目を含め、今大会３個目の金メダル。

日本は前半飛躍で首位と２１秒差の３位。メダルを狙える位置で迎えた後半距離も、７周目まで５人の先頭集団に加わり、余裕を持ってついていった。板の仕上がりが良く、上りで離されても下りでスーッと追いつく場面が何度もあった。

終盤の８周目、山本が前で転倒したドイツ選手に巻き込まれて倒れた。不運だったのは、ポールを１本落とし、板も折れて交換を余儀なくされたこと。転倒だけなら集団に復帰してメダルの可能性もあった。本人たちの悔しさは計り知れない。

珍しく平地でドイツ選手が転倒したのは、（降雪で）よほど雪が軟らかかったのだろう。スプリントで１周１・５キロを全力で走り、パンパンになった脚がもつれたことも要因だと思う。

（渡部）暁斗は最後まで暁斗らしかった。昔から取り組みや考え方が立派で、長年ノルディック界を引っ張ってくれた。野球界でいうとイチロー選手のような存在だった。

ジャンプは小林陵侑（チームＲＯＹ）に加え、二階堂蓮（日本ビール）というもう一人のスターが出てきた。五輪での存続危機にある複合も、早く次のスターを作らなければいけない。引退する暁斗の役割を、その背中を追い続けてきた山本に期待したい。（リレハンメル五輪団体金メダリスト）