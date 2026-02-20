『GBI 特別捜査官 ウィル・トレント』シーズン2 、3月6日（金）デジタル配信開始

検挙率ナンバーワンの特別捜査官がズバ抜けた洞察力で難事件を暴くクライム・サスペンスドラマ『GBI 特別捜査官 ウィル・トレント』シーズン2のデジタル配信（購入／レンタル）が、2026年3月6日（金）より開始！

『GBI特別捜査官 ウィル・トレント』シーズン3についてわかっていること 検挙率ナンバーワンの刑事と、一癖も二癖もある仲間たちが難事件 … 『GBI特別捜査官 ウィル・トレント』シーズン3についてわかっていること

ウィルの「過去」に迫る、シリーズの転換点

原作は、ニューヨーク・タイムズ紙のベストセラー作家、カリン・スローターによる世界的ヒット小説シリーズ。緻密な捜査描写と先の読めない展開で注目を集めた本作は、全米でも高い人気を博し、すでにシーズン4の制作も決定している。

衝撃的な出来事から6か月後。ジョージア州捜査局（GBI）の特別捜査官ウィル・トレントは、自身のルーツを探りながら捜査の現場に復帰。自動車爆弾事件の捜査を進める中で、爆弾処理班のクリケットと出会い、孤独だったウィルの心には、わずかな変化が生まれていく。

一方、ウィルの幼馴染みでアトランタ市警の刑事アンジーは大怪我を負い、職場復帰を目指しリハビリに励む中、新たな爆弾事件の発覚をきっかけに、事態は想定外の悲劇へと発展。ウィルは再び、自身の過去と向き合う闇へと引き戻されていく。

シーズン2では、叔父との再会をきっかけに、長年トラウマを抱えてきたウィルの「過去」が徐々に明らかになっていく。さらに、『THIS IS US／ディス・イズ・アス』シリ―ズのスーザン・ケレチ・ワトソン、『エージェント・オブ・シールド』シリーズのクラーク・グレッグ、『ダーマ＆グレッグ』シリーズのジェナ・エルフマンなど、豪華ゲストの出演にも注目。

次々と発生する事件が進む中で明らかになっていく事実と、クライマックスで待ち受ける大きな決断を、デジタル配信（購入／レンタル）で楽しもう。

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.