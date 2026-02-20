崎山蒼志 ステージへついに復活！ニューアルバム『good life, good people』発売＆ライブ開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

崎山蒼志が、4月15日に2年8ヵ月ぶりとなるニューアルバム『good life, good people』を発売することを発表。あわせて、6月12日に東京・Spotify O-EASTにて『good life, good people』を開催することを明らかにした。活動を一部セーブしていた崎山蒼志がついにステージに復活する。

■個性的なアーティストたちとの共作も収録予定

4月15日に発売が決定したニューアルバム『good life, good people』は、崎山蒼志4枚目のフルアルバム。TVアニメ『SANDA』のエンディングテーマテーマでPASTASTAのkabanagu、yuigot、トラックメーカーkosamegaと制作した「ダイアリー」や、沁みわたるメロディと歌詞が話題のTVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編-のエンディングテーマ「泡沫」、また自身の原点でもある弾き語り音源などを収録。

さらに個性的なアーティストたちとの共作も収録予定で、ジャンルレスに自由に音楽を楽しむバラエティ豊かなアルバムとなる。

そして、初回限定盤には、2024年自身の22歳の誕生日に行われた弾き語りライブ映像を完全収録。ファン投票で選ばれた楽曲や、未発表曲なども披露した貴重なライブが映像化される。CD早期予約キャンペーン、Pre-Add/pre-Saveも実施されることも決定した。

また、6月12日に行われる、ニューアルバム『good life, good people』の発売を記念した同名のライブは、アルバム収録曲はもちろん、崎山蒼志のライブを語るうえで欠かせない楽曲の数々を披露予定。

ライブ当日は、アルバムにも参加したスペシャルゲストが多数出演することも発表された。ゲストの詳細は追ってアナウンスされる。なお、今回のライブでは会場前方に指定席も用意される。その他、チケット情報詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.04.15 ON SALE

ALBUM『good life, good people』

■ライブ情報

『good life, good people』

06/12（金）東京・Spotify O-EAST

■関連リンク

崎山蒼志 OFFICIAL SITE

https://sakiyamasoushi.com/

■【画像】アルバム『good life, good people』のジャケット写真