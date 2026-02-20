　20日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比60円安の5万6780円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万6825.7円に対しては45.7円安。出来高は3108枚となっている。

　TOPIX先物期近は3807ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.48ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56780　　　　　 -60　　　　3108
日経225mini 　　　　　　 56780　　　　　 -65　　　 62785
TOPIX先物 　　　　　　　　3807　　　　　+2.5　　　　4164
JPX日経400先物　　　　　 34440　　　　　 +40　　　　 245
グロース指数先物　　　　　 733　　　　　　+4　　　　 649
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース