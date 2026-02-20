日経225先物：20日22時＝60円安、5万6780円
20日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比60円安の5万6780円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万6825.7円に対しては45.7円安。出来高は3108枚となっている。
TOPIX先物期近は3807ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.48ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56780 -60 3108
日経225mini 56780 -65 62785
TOPIX先物 3807 +2.5 4164
JPX日経400先物 34440 +40 245
グロース指数先物 733 +4 649
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
