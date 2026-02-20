HANA、1stアルバム『HANA』リスニングパーティー開催 MAHINA、黒柳徹子のモノマネで爆笑生む
音楽配信サービス・Spotifyが20日、7人組ガールズグループ・HANAの1stアルバム『HANA』のリリースを記念した招待制リスニングパーティーを開催した。会場は東京・表参道ヒルズ 本館B3F スペース オー。SpotifyでHANAを聴いているトップリスナー80人が招待された。なお、Spotifyが日本でリスニングパーティーをリアル開催するのは初となる。
【写真】モノマネや爆笑トークで盛り上げたMAHINA
本イベントにはHANAも登場。トークパートでは、メンバーがアルバム制作にまつわるエピソードや制作過程を語り、作品に込めた思いや聴きどころを紹介した。最年少のMAHINAはレコーディング時の様子について「ずっと笑ってます」と語り、プロデューサーのちゃんみなが「立ち上がって変なダンスをするんです。それでボクシングが始まったりする。ちゃんみなさんはボクシングを習っていて蹴りがすごいんです。それを食らう。いや、蹴っていただく」と笑いを呼んだ。
また、MAHINAが「タレントの黒柳徹子の真似がうまい」とのことで、モノマネで爆笑を生むシーンも。『徹子の部屋』は観たことがないと言いながらも、鼻声をつくり同番組冒頭の黒柳の語りをモノマネしてみせた。イベントの最後も“影ナレ”的に黒柳のモノマネで締め、MAHINAが会場を存分に温めた。
イベントでは、アルバム『HANA』に収録される未発表曲「Bloom」「ALL IN」をファンとともに試聴したほか、ミュージックビデオのビジュアルがいち早く公開された。新ビジュアルが映し出されると、メンバーは「盛れてね!?」と声を上げて喜びを見せた。
そのほか、来場者からの質問に応えるコーナーや、サプライズでHANAへのお祝いメッセージが贈られる場面など、ファンとの温かなコミュニケーションが詰まった特別なイベントとなった。アルバム『HANA』は23日にデジタル配信、25日にCDリリースされる。
