HANA、1stアルバム『HANA』リスニングパーティー開催 未発表曲「Bloom」「ALL IN」をファンと共有「みなさんに届くことで完成する作品」
音楽配信サービス・Spotifyが20日、7人組ガールズグループ・HANAの1stアルバム『HANA』のリリースを記念した招待制リスニングパーティーを開催した。会場は東京・表参道ヒルズ 本館B3F スペース オー。SpotifyでHANAを聴いているトップリスナー80人が招待された。なお、Spotifyが日本でリスニングパーティーをリアル開催するのは初となる。
【集合ショット】お花に囲まれて…ポーズがかわいすぎるHANA
本イベントにはHANAも登場。トークパートでは、メンバーがアルバム制作にまつわるエピソードや制作過程を語り、作品に込めた思いや聴きどころを紹介した。KOHARUは「デビューから今までが走馬灯のように詰まっている自信作です。みなさんに届くことで完成する作品です」と語り、JISOOは「私たちが私のままで、すべて素直に表現しました。聴いてくれるみなさんもそのままでいいんだと思ってくれたらうれしいです」と思いを込めた。
「NON STOP」のミュージックビデオの裏話では、CHIKAが「雪の代わりに塩を使っていたので膝に染みました」と明かし、YURIは「韓国の朝は冷凍庫みたいに寒いんです。ちゃんと鳥肌が映っているので観てください」と笑いを誘った。MOMOKAはアーティスト写真の撮影時に「JISOOのお母さんがキンパを作って持ってきてくれた」というエピソードを披露し、会場を和ませた。
会場では、アルバム『HANA』に収録される未発表曲「Bloom」「ALL IN」をファンとともに試聴したほか、ミュージックビデオのビジュアルがいち早く公開された。新ビジュアルが映し出されると、メンバーは「盛れてね!?」と声を上げて喜びを見せた。
さらに、来場者からの質問に応えるコーナーも設けられ、ファンとのコミュニケーションを楽しむ場面も見られた。サプライズでHANAへのお祝いメッセージが贈られると、メンバーは笑顔を見せ、MAHINAは「私たちの音楽をこんなにも多くの人が愛してくれて、本当にうれしい」と語り、イベントは和やかな雰囲気の中で締めくくられた。
アルバム『HANA』は23日にデジタル配信、25日にCDリリースされる。3月7日からはツアー『HANA 1st TOUR 2026 “Born to Bloom”』がスタート。NAOKOは「リハーサル中ですが、セトリも…サプライズですね。今までの曲がどんな形になるのか楽しみにしていてほしいです」と語り、CHIKAも「常にパワーアップしているのでライブに来てほしいです」と意気込みを語った。
