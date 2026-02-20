【ワシントン＝池田慶太、ドバイ＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は１９日、核開発計画を続けるイランへの軍事攻撃に関して１０〜１５日以内に判断する考えを示した。

米国とイランの核協議で進展がなければ、「さらなる措置を取らなければならないかもしれない」と語った。

トランプ氏は、パレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する「平和評議会」の初会合で演説し、イランに言及。軍事攻撃に踏み切るかどうかは「次の１０日間でわかるだろう」と述べた。その後、大統領専用機内で記者団に、１０日間は合意するのに「十分な時間だ」と指摘し、期限を延ばしても「最長１５日間」と述べた。

トランプ氏は評議会の演説で、「イランが核兵器を持てば、中東に平和は訪れない」と指摘した。イランが米国の要求をのまなければ「悪いことが起きるだろう」と警告した。

イランのアミール・サイード・イラバニ国連大使は、１９日付で国連事務総長と国連安全保障理事会議長に書簡を送り、イランが米国の軍事攻撃を受けた場合、中東地域のすべての米軍基地や施設などが反撃の対象になると警告した。

一方、英紙ザ・タイムズなどは１９日、英政府が米軍のイラン攻撃に異論を示し、攻撃の際に英軍基地の利用を拒否していると報じた。米軍がイラン攻撃に踏み切る際は、インド洋のディエゴガルシア島にある米英軍が共同使用する基地も使用する想定とされる。攻撃が国際法違反にあたるとの懸念が背景にある。