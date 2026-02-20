ミラノ・コルティナ五輪、女子フリーの客席に注目

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、アリサ・リウ（米国）が金メダルを獲得。坂本花織（シスメックス）が銀、中井亜美（TOKIOインカラミ）が銅メダルに輝いた。中国の国営メディアは客席であった日中友好シーンに脚光を当てていた。

テレビには映らなかった、日中友好の瞬間があった。日本の“ゆなすみ”こと長岡柚奈 森口澄士ペアの隣にいたのは、北京五輪の金メダリストで、今大会は5位だった“スイハン”ペアの隋文静だった。ゆなすみと客席で並んで笑顔を浮かべていた。

中国国営英語版テレビ局「CGTN」のスポーツ専門Xは「北京からミラノへ！ 中国のウェンジン・スイが女子フリーの最中に、日本のユナ・ナガオカとスミタダ・モリグチとあった。五輪女王は客席からチャン・ルイヤンを応援していた」の文面でこのシーンにスポットライトを当てていた。

中国から唯一出場していたチャン・ルイヤンは19位だった。



（THE ANSWER編集部）