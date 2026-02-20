可愛さとおいしさが衝撃的ッ！？【スタバ】の「新作スイーツ」が気になる

【スターバックス】の、ビジュアルにもおいしさにも心がときめく「新作スイーツ」に注目。気分を上げたいカフェタイムにうってつけのスイーツが登場中です。ドリンクのお供にプラスするだけで、ちょっとしたご褒美気分まで満喫できそう。今回は、ルビーチョコレートムースが使われたケーキ、断面が美しく映えるチョコレートのタルトをご紹介します。

贅沢仕立てのピンクなケーキ

インスタグラマー@j.u_u.n__starbucksさんが「可愛さとおいしさが衝撃的でした」と語る、「ルビーチョコレートケーキ」。コロンとしたフォルムと、ハートのデコレーションが映える仕上がりです。「甘酸っぱいカシスのフィリングとも好相性」ともコメントしており、チョコ系ながら重たさを感じさせず、軽やかに味わえるかも。自分へのご褒美はもちろん、手土産に選ぶのも良さそうです。

高級感たっぷりのタルト

各層が綺麗に分かれた断面が美しい「チョコレートタルト」。公式サイトによると、「なめらかで濃厚な風味のチョコレートムース、各層の食感と風味の違いを楽しめるタルト」という贅沢な仕上がり。天面のココアが高級感を演出し、見た目からリッチな気分に浸れそう。深みのある濃厚な色合いも相まって、カカオの香りを心ゆくまで堪能できるかも。疲れを癒したい時に、選んでみてはいかがでしょうか。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@ayumin0220stb様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino