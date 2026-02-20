日向坂４６の渡辺莉奈が２０日、都内で映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」（２０２４年１０月２５日公開、熊切和嘉監督）バースデイ記念上映 最終回お祝い舞台あいさつに出席した。

メンバーそれぞれの誕生日に合わせて、行ってきた再上映企画。公開から１年以上経過したが、渡辺は「１年あっという間すぎて、そんな前なんだっていう感覚。私は学生の青春を実際に味わったことがないので、この映画でたくさん味わわせていただきましたし、髪の毛を切るきっかけになったり、アイドル人生の中でも、大きなきっかけになった作品。思い出深い」としみじみと語った。

イベント中には、１１人にもサプライズで続編映画「ゼンブ・オブ・ワールド」の製作が決定したことを発表。メンバーは輪になって喜びを分かち合った。渡辺は「フワフワしているが、この１年間、見てくださった方がたくさんいらっしゃって、すごく嬉しかった。『ゼンブ・オブ・ワールド』も皆さんに大好きになっていただきたい」と呼びかけ。撮影地も未定であることから、「ドーム（で撮影したい）」と野望を明かすと、観客からは大歓声が沸き起こり、実現を心待ちにしていた。