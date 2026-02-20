「全日本覇者決定戦・Ｇ１」（２０日、若松）

１号艇で人気を集めた木下翔太（３４）＝大阪・１０８期・Ａ１＝がインから逃げて１着。２０１１年５月のデビューから１４年９カ月、Ｇ１戦は実に１６回目の優出にして悲願の初優勝、通算では２７回目の優勝を飾った。２着に池田浩二（愛知）、３着には地元の西山貴浩（福岡）が入った。

ようやく歓喜の瞬間が訪れた。木下が自力で勝ち取った絶好枠から堂々と逃げて勝利。Ｇ１戦での初優出は、デビューからまだ５年を経過していない２０１６年４月の津周年だった。そこから数えても約１０年。１６回目のチャレンジにして待望の初制覇を果たした。「長すぎてよく分かっていないです。レースもあまり覚えていないです」と、振り返りながらも笑顔で喜んだ。

今節は並み居る猛者がそろったが、オール３連対で予選をトップ通過すると準優、そして優勝戦もしっかりと逃げて結果を出した。「なかなか結果が出せずに勝負弱さが出ていたので、強敵ぞろいの中で勝てて自信になります」と、ここ一番の勝負弱さもこの優勝で完全に払拭した形だ。

強豪がそろう大阪支部の中で頭角を現すのは早かったが、このＧ１優勝までに時間がかかった。「（上條）暢嵩とかも頑張っているし、一緒に頑張っていきたい」。Ｇ１タイトルを獲得し、同世代の仲間とともにこれからさらに上を見据えていく。