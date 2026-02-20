『アズールレーン びそくぜんしんっ！』第2期は7月放送 PV解禁
アニメ『アズールレーン びそくぜんしんっ！』の第2期『アズールレーン びそくぜんしんっ！にっ！！』が、7月よりTOKYO MXやBS11で放送されることが決定した。あわせて第2期公式サイトを更新し、メインPVやキービジュアル、主題歌情報、メインスタッフ&キャストコメントなどを一挙公開した。
【動画】公開された『アズールレーン びそくぜんしんっ！』第2期PV
2017年9月、日本でのサービスを開始したスマートフォン向け艦船擬人化アプリゲーム『アズールレーン』が原作で、2019年冬にはアニメが放送。その他にも様々な業界との異色コラボなどでゲーム内外で常に話題を呼びつつ、2025年９月にはサービス開始8周年を迎えた。そんな『アズールレーン』の公式スピンオフとして、アズールレーン公式X（旧Twitter）、月刊ComicREX（一迅社刊）にて連載中の4コマコミック作品が『アズールレーン びそくぜんしんっ！』となっている。
新たに公開されたキービジュアルにはお馴染みの「ジャベリン」「綾波」「ラフィー」「Z23」に加え、「ニュージャージー」「シリアス」「信濃」「ゴールデン・ハインド」「ザラ」の姿も。さらにメインPVでも新たな艦船の姿が確認できるほか、榊原ゆい歌唱の主題歌「しゃいすまっ！」を一足早く楽しむことができる。
【メインスタッフ】
漫画：ホリ(月刊ComicREX/一迅社刊)
原作：『アズールレーン』運営
監督：牧俊治
脚本：佐藤 裕・浅藤蛍
キャラクターデザイン・総作画監督：森七奈
キャラクターデザイン補佐：八木原唯・于卓鷺
音楽：羽鳥風画
音響監督：土屋雅紀
アニメーション制作：studio CANDY BOX
【キャスト】
ジャベリン：山根希美
綾波：大地葉
ラフィー：長縄まりあ
Z23：阿部里果
