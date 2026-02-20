TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£°¦Ç­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÆ£¤¢¤ä»Ò¡Û°¦Ç­¤Ë¤è¤ë¡Ö²æ¤¬²È¤¬¸Ø¤ë2´ð¤Î´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ËÜµ¤½Ð¤·¤Æ¤¿¡×



Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²æ¤¬²È¤¬¸Ø¤ë2´ð¤Î´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ËÜµ¤½Ð¤·¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¶¦¤Ë¡¢
­à²æ¤¬²È¤¬¸Ø¤ë2´ð¤Î´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à­á¤³¤È¡¢°¦Ç­¤Î¥Þ¥ë¤È¥ª¥ì¥ª¤Î2É¤¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£

 



¡ÖËÜµ¤½Ð¤·¤Æ¤¿¡×¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÁëÏÈ¤ËÁ°Â­¤ò³Ý¤±¡¢¤Þ¤ë¤Ç´Æ»ë¤ò¤¹¤ë¤«¤ÎÍÍ¤Ë³°¤òÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Þ¥ë¤È¥ª¥ì¥ª¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

 



¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹ Å´ÊÉ¤Î¼é¤ê¡×¡Ö¥Ë¥ã¥ë¥½¥Ã¥¯È¯Æ°¡×¡Ö¤³¤Î´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎËÜµ¤´é¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û