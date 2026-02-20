サッカーポルトガル１部リーグ、ベンフィカが欧州チャンピオンズリーグのレアル・マドリード戦（１７日）で味方選手が暴力行為により被害を受けたとして欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）へ訴えを起こした。ポルトガルのスポーツ紙ボラの報道を受けスペインを含めた複数メディアが伝えている。

情報によると、試合の８３分にレアル・マドリードのウルグアイ代表ＭＦフェデ・バルベルデがボールのない場面でベンフィカのスウェーデン代表ＤＦサミュエル・ダールと入れ替わる際に右の拳を顔のあたりにお見舞いしたという。当時反則として認められず、ＶＡＲ裁定もなかった。

ベンフィカはこの訴えに対する調査がＵＥＦＡの規律委員会で速やかに行われると考えており、この暴力行為が認められればベスト１６を前にしたプレーオフの第２戦（２５日）を前に処分が下される見方がある。

この対戦ではベンフィカのアルゼンチン代表ＭＦジャンルカ・プレスティアーニがマドリードのブラジル代表ＦＷビニシウスに対し人種差別的な発言をしたとして一時試合が中断される事態になっていた。問題の場面でプレスティアーニは自身の口をユニホームで覆い隠しており、直接的な証拠が見つかっていない。プレスティアーニ自身は「人種差別的な発言はしたことがない」と否定、逆に複数のレアル選手からの不当な扱いによる被害を訴えている。