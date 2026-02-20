¡Ú¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡¦Gµ¡Û Ï¢ÇÆ¤«¡©½é¤Î½÷²¦ÃÂÀ¸¤«¡©Èá´ê¤«¡©ÂÔË¾¤ÎGµ³«ËëÀï¡ª¥À¡¼¥È¤ÎÄºÅÀ¤ò¤«¤±¤¿°ìÀï¤ËºÇ¶¯ÇÏ¤¬½¸·ë
2026Ç¯¤ÎGµÀïÀþ¤¬¤¤¤è¤¤¤èËë¤ò³«¤±¤ë¡£
2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÂè43²ó¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹Ž¥Gµ¡Ê°Ê²¼¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
»Ë¾å3Æ¬ÌÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ø¡¡¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡Ê²´6¡Ë
¤Þ¤º¤Ï¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡£
µîÇ¯¤Ï¡¢Gµ½éÄ©Àï¤Ç¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤òÀ©ÇÆ¡£°È¾å¤ÎR.¥¥ó¥°µ³¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢½÷Àµ³¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆJRAÊ¿ÃÏGµ¤òÀ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤Ê¾¡Íø¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åìµþ¥À¡¼¥È¤Ç¤Ï7Àï6¾¡¡¢2Ãå1²ó¡£
¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÏÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢3ÀïÏ¢Â³¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëC.¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤ÈÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£
¡½¡½¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ
ÉáÃÊ½ÐÃÙ¤ì¤ë¤È¤¤Ï¥²¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£¤¹¤´¤¯ÀÅ¤«¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤Þ¤À¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÚÂ¼ÀèÀ¸¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Â¿Ê¬¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¥³¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ
¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ù¥¹¥È¥³¡¼¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥³¡¼¥¹¤ÏÄ¾Àþ¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆºÇ¸å¤Ï½ÖÈ¯ÎÏ¤ò»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¹¥¿¡¼¥È¤¬²ÝÂê
Ä´¶µ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¼Á¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤ä¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ïµ³¼ê¤Ë¼çÆ³¸¢¤¬¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¾ï¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢µîÇ¯¤Î°È¾å¥¥ó¥°µ³¼ê¤Ï¥µ¥¯¥é¥È¥¥¥¸¥å¡¼¥ë¡Ê¤»¤ó9¡Ë¤Ëµ³¾è¡£
¥µ¥¯¥é¥È¥¥¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢30ÀïÌÜ¤Ç½é¤Î¥À¡¼¥ÈÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¥ó¥°µ³¼ê¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¥À¡¼¥ÈGµÏ¢¾¡¤Ç¿¿¤Î½÷²¦¤Ø ¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡ÊÌÆ5¡Ë
µîÇ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¤òÀ©¤·¤¿½©¤Î¥À¡¼¥È½÷²¦¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡£
Gµ½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Áö¤Ç¤Ï¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤ò¥Ï¥Êº¹¤ÇÀ©¤·¡¢²´ÇÏ¤ò´°Éõ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é8Àï7¾¡¡¢2Ãå1²ó¤È¤¤¤¦°ïºà¡£
¥À¡¼¥ÈGµÏ¢¾¡¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤¬Gµ¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ëÌÆÇÏÀ©ÇÆ¤È¤¤¤¦²÷µó¤ËÄ©¤à¡£
°È¾å¤Ïºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¡£ÀèÆü¡¢¥µ¥¦¥¸C¡¦G1¤ò¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÀ©¤·¡¢»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¡¢¥À¡¼¥ÈGµ¥À¥Ö¥ëÀ©ÇÆ¤ØÆ³¤±¤ë¤«¡£
¡½¡½¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤Î¶¯¤µ¤Ï¡©
¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤â¤¤¤¤¡£
ÊÂ¤ó¤À»þ¤ËÁ°¤Ë½Ð¤ë¾¡Ééº¬À¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÇÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢Áö¤ê½Ð¤·¤¿¤éµ¤¤Î¶¯¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ëÇÏ¤Ï¡©
ÆÃ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÇÏ¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡£
¡Ö2Ãå¤Ï¤â¤¦¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡¡¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡Ê²´7¡Ë
¤½¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬À©¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡¦Gµ¤ÇºÇ¤âÆùÇö¤·¤¿¤Î¤¬¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡£
2024Ç¯¤ÎJBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Êº´²ì¡Ë¤ä¡¢µîÇ¯¤ÎÆîÉôÇÕ¡ÊÀ¹²¬¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃÏÊý¤ÎÅý°ì¥À¡¼¥ÈGµ¤ò2¾¡¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·JRA Gµ¤Ç¤Ï¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤º¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¤Ç¤Ï3Ç¯Ï¢Â³2Ãå¡Ä¤·¤«¤â2Ç¯Ï¢Â³¥Ï¥Êº¹¤ÎÀËÇÔ¡£
2Ãå¤Ï¤â¤¦¤¤¤é¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤³¤½¥À¡¼¥È¤Î²¦¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¤¼è¤ì¤ë¤«¡£
¥é¥¹¥ÈGµ¤ØÄ©¤à¡¡°úÂà´Ö¶á¤ÎÄ´¶µ»Õ¤¿¤Á
3·î3ÆüÉÕ¤ÇÄêÇ¯°úÂà¤È¤Ê¤ë¹ñ»Þ±ÉÄ´¶µ»Õ¤Èº´¡¹ÌÚ¾½»°Ä´¶µ»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤¬ºÇ¸å¤ÎGµÄ©Àï¡£
¹ñ»ÞÄ´¶µ»Õ¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC11Ãå¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤¦¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ê²´5¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÄ´¶µ»Õ¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC3Ãå¤Î¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¡Ê²´5¡Ë¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£
º£²ó¾¡¤Æ¤Ð¡¢¤É¤Á¤é¤â¥À¡¼¥ÈGµ½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ë¡£
ºÇ¸å¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡½¡½Ä´¶µ»Õ¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎGµ¤ËÄ©¤àº£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
ºÇ¸å¤ËÊ¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î¥À¡¼¥È¤ÎÅ¬Àµ¤Ï¡©
ÆîÉôÇÕ¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÁ°¤ÏÉé¤±¤¿¤±¤É¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC11Ãå¡Ë¥ì¡¼¥¹¤ÎÁö¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¥À¡¼¥È¤ÎÅ¬Àµ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ä´¶µ»Õ¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ï¡©
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤¬¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¾¡¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡Ê2018Ç¯¡Ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè43²ó¡¡¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡¦GI
Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È1600m
1ÏÈ1ÈÖ¡¡ ¥ª¥á¥¬¥®¥Í¥¹¡Ê´äÅÄ¹¯À¿¡Ë
1ÏÈ2ÈÖ¡¡ ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡Ê¹â¿ùÍùóÊ¡Ë
2ÏÈ3ÈÖ¡¡ ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥»¥ó¥¹¡Ê´äÅÄË¾Íè¡Ë
2ÏÈ4ÈÖ¡¡ ¥Ú¥ê¥¨¡¼¥ë¡Êº´¡¹ÌÚÂçÊå¡Ë
3ÏÈ5ÈÖ¡¡ ¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ê¸Íºê·½ÂÀ¡Ë
3ÏÈ6ÈÖ¡¡ ¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¡Ê»°±º¹ÄÀ®¡Ë
4ÏÈ7ÈÖ¡¡ ¥í¥ó¥°¥é¥ó¡Ê²®Ìî¶Ë¡Ë
4ÏÈ8ÈÖ¡¡ ¥µ¥¯¥é¥È¥¥¥¸¥å¡¼¥ë¡ÊR¡¥¥¥ó¥°¡Ë
5ÏÈ9ÈÖ¡¡ ¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡Êºä°æÎÜÀ±¡Ë
5ÏÈ10ÈÖ¡¡¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¡Ê²£»³ÏÂÀ¸¡Ë
6ÏÈ11ÈÖ¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Û¡¼¥¯¡Ê¾¾²¬Àµ³¤¡Ë
6ÏÈ12ÈÖ¡¡¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡ÊC¡¥¥ë¥á¡¼¥ë¡Ë
7ÏÈ13ÈÖ¡¡¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥é¥¤¥º¡Ê²£»³Éð»Ë¡Ë
7ÏÈ14ÈÖ¡¡¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡ÊÀîÅÄ¾²í¡Ë
8ÏÈ15ÈÖ¡¡¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¡ÊÉÙÅÄ¶Ç¡Ë
8ÏÈ16ÈÖ¡¡¥µ¥¤¥â¥ó¥¶¥Ê¥É¥¥¡ÊÃÓÅº¸¬°ì¡Ë
¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤Ï2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ40Ê¬¤ËÈ¯Áö¤¹¤ë¡£