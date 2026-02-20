小1の娘の不登校に困惑。つらい時期を経験した母親が見つけた、子どもと毎日やるべきこと【著者インタビュー】
生活そのものが学びの場であった園生活に対し、小学校では授業への取り組みが生活の中心となる。急激な変化に対応するための「小学1年生」という大事な時期に、もしも“怖い先生”と出会ってしまったら――。
『娘が小1で不登校になりました 先生が怖くて学校に行けない』（ことり/KADOKAWA）は、小学校に入学してすぐ不登校になってしまった女の子と、その家族の物語だ。
入学から1週間は楽しそうに小学校へ通っていた娘・こっちゃん。しかし3週間目に入ると、言葉にならないうめき声を発するようになる。
娘が学校へ行きたくないと訴え始めた当時の思い出や、小学校入学を控えるお子さんを持つ保護者へのアドバイスを、著者のことりさんに伺った。
――娘さんの不登校と向き合う中で、ことりさんご自身も「自分の考えは正しいのか」「ただの過保護なのか」と自問されていました。その答えが出ることはありましたか？
ことりさん（以下、ことり）：答えは最後まで出ませんでした。間違っていたかもしれないし、過保護だったかもしれませんが、娘は今、思いやりのある優しい子に育っています。
正しかったかどうかはわかりませんが、先生や学校側の意見をしっかり聞くこともできて後悔はありません。何より、娘からの信頼を失っていないことが私にとっては救いになっています。
――本作は、小学校1年生の不登校というどの家庭にも起こり得ることが題材になっています。これから小学校に入学するお子さんを持つ保護者の方に向けて、入学前の心構えを教えてください。
ことり：娘は1年生の時の担任の先生が苦手で、2年生の担任の先生は好きでした。でもお友達には逆の子もいました。結局、その子の性格や相性次第。親としては、子どもから毎日「今日の話」を聞くことしかできないのかもしれません。
――毎日話を聞くことで、解決できることもありそうですね。
ことり：娘が2年生の時、「お友達を無視した」と学校から連絡をもらったことがあります。相手の親御さんは「我が子は被害者だ」と怒っていました。でも、私は毎日娘から話を聞いていたので、その子のことを無視した本当の理由がすぐにわかったんです。
このような事態も起きるため、我が子の話を毎日聞くのは本当に大事なことだと思います。
取材・文＝吉田あき