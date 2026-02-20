「ノーマルヒル及び混合団体競技で銅メダルを獲得されました。丸山希選手が表敬訪問においでくださいました」



チームジャパンの赤いウエアを身にまとい地元・野沢温泉村に帰ってきたスキージャンプ女子の丸山希選手(27）。



丸山希選手

「皆さんの力をパワーに飛んでくることができたかなと思います。本当に応援ありがとうございました」





役場では集まった職員などおよそ50人を前に、「2つ」の銅メダルと笑顔を見せてくれました。今大会初めてオリンピックに出場した丸山選手。実況「飛型はすぐに決まった！前に進む。伸ばしてきましたテレマークも入れてきた。笑顔が出ました丸山希」初戦の個人ノーマルヒルでは「100メートル」の大ジャンプを見せ銅メダルを獲得。日本勢のメダル第1号となりました。その後の混合団体では日本の「1番手」に起用され再び銅メダルを獲得。今大会で「2つの銅メダル」を手にしました。村で行われた「パブリックビューイング」には毎回・大勢の村民が集まり、丸山選手に大きな声援を送りました。丸山希選手「まさかメダルを2つも持って帰ってこれると思っていなかったのですが、すがすがしい気持ちで最初のオリンピックを終えることができて大満足なオリンピックにできたかなと思っています。野沢温泉にメダルを34年ぶりですか？」上野雄大村長「32年ぶりです」丸山希選手「32年ぶりに持ち帰ることができて非常にうれしく思っています。遊び場のように育った野沢温泉村のスキー場があったからこそこうしてスキージャンプに出会ってメダルまでたどり着いたのかなと本当に感謝しています。ありがとうございました」上野雄大村長「（W杯が）終わって落ち着いたら盛大に（パレードを）やっていいですかね？」丸山希選手「はい、よろしくお願いします」「じゃあ軽トラの上じゃなくてちゃんとした車を用意して」2つの銅メダルと共に笑顔で地元に帰ってきた丸山選手。２月25日には再び日本を出発し「3月下旬」まで続くワールドカップを転戦する予定です。