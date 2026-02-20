Snow Manの佐久間大介さん（33）が、クレジットカードの新CM発表会に登場。現在の推しについてや、自身にとってのファンの存在について話しました。

アニメや動物など、様々なジャンルの推しを楽しむ姿が印象的な佐久間さん。現在の“推し”について聞かれると「ここ数年マジでめいっ子推してますね。もうめいっ子に推し活しすぎて、“欲しい”って言われてないものも勝手に買っていって“これ買ってきたよ”ってすぐあげちゃう」と話した佐久間さん。

さらに、「もう癒やしでしかないですよね、僕に会うとめちゃくちゃ照れるんですよ。僕のことちゃんとアイドルとして認識してるんで。かわいくてしょうがないですね。でも“一緒に写真撮ろうよ”って言うと、恥ずかしそうにこうやってピースするんで、かわいくて」とめいっ子にメロメロなエピソードを話しました。

また、アイドルグループ・Snow Manとして、推される存在でもある佐久間さん。ファンの存在について「ファンからすると僕たちが推しだから“支えだ”って言ってくれるんですけど、ファンに支えられている僕たちなので、お互いに推し合っている気持ちなのかなって思いますね」と話しました。

（2月20日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）