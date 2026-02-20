鹿児島県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「奄美市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
安全で穏やかに暮らせる街は、誰にとっても理想的な住まいの条件の1つ。通勤や買い物で外に出ても、不安を感じずに過ごせる環境は、日常の満足度を大きく左右します。では、そんな「治安の良さ」で注目される街はどこなのでしょうか。
その中から、鹿児島県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、治安がいいと思う市に関するアンケートを実施しました。
2位：奄美市／34票奄美市は、鹿児島本土と沖縄の中間に位置する奄美大島の中心的な都市です。2021年には世界自然遺産に登録され、豊かな亜熱帯の自然が最大の魅力とされています。地理的に本土から離れた離島であり、独自の文化と強い地域コミュニティーが根付いていることから、穏やかな環境といえるでしょう。ゆったりとした時間が流れる島の空気が、「安心して暮らせる場所」という印象を形づくっているようです。
回答者からは「奄美出身の人から治安が悪いと言う話は聞いたことない。地域の横の繋がりが強いため、お互いに監視しし合える状況になっていると思う」（20代女性／東京都）、「島の人たちで治安を良くしようとしていそう」（30代女性／奈良県）、「島だから自治がきいていそうだから」（30代男性／群馬県）といった声が集まりました。
1位：鹿児島市／77票鹿児島市は、鹿児島県の県庁所在地であり、薩摩半島の北部に位置する中核都市です。市のシンボルである雄大な活火山「桜島」を眼前に望み、美しい錦江湾に面しています。歴史的な名所や、賑やかな繁華街を有する一方で、平川動物公園などの自然にも恵まれています。県内最大の中枢都市として発展してきた背景や、生活インフラの充実によって生まれる安定感が、「治安がいい」というイメージをもたらしているのでしょう。
回答者からは「鹿児島は実家なので詳しいけど、鹿児島市が1番治安いいのを見てきた」（30代女性／埼玉県）、「若い頃旅行で行ったが人が親切で治安が良い印象だった」（50代女性／北海道）、「県の中心ということもあり、街灯や交通量も多く、治安が良い印象」（20代男性／沖縄県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)