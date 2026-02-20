¡Ú2026Ç¯2·î¡Û1000Ëü±ß¤ò1Ç¯¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¶ä¹Ô¤¬¤¤¤¤¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â
Äê´üÍÂ¶â¤Ï¸µËÜÊÝ¾Ú¤¬¤¢¤ê¡¢Åê»ñ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ëÊý¤ä¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤òÍÂ¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¶âÍø¤Îº¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÍøÂ©¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¦ÉÊÁª¤Ó¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¶âÍø¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö1000Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÄê´üÍÂ¶â¡×¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¶âÍø¤Ï2026Ç¯2·î13Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¢§¡ÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¸Ä¿ÍµÒ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¢§¢SBJ¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§Âç¸ýÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö½Õ¤èÍè¤¤¡ª±ßÄê´üÍÂ¶â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó2026¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶âÍø¡£2026Ç¯1·î22Æü¤Ë¼õÉÕ³«»Ï¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¡¢Êç½¸Áí³Û1000²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è°·½ªÎ»¡£1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÍÂÆþ¾å¸Â³Û¤Ê¤·¡£
¢§£au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.05¡ó¡ÊÄÌ¾ï¶âÍøÇ¯0.40¡ó¡ÜÆÃÊÌ¶âÍøÇ¯0.65¡ó¡Ë
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡ÖÅß¤Î1Ç¯¤â¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶âÍø¡£ÍÂÆþ¶â³Û¤ª¤è¤Ó²ó¿ô¤Ë¾å¸Â¤Ê¤·¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î1Æü¡Á2026Ç¯2·î28Æü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢au¡¦UQ mobile¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ÏÍÂÆþ¶â³Û¤ËÂÐ¤·Ç¯0.20¡óÁêÅö³Û¤Î¸½¶âÆÃÅµ¤¢¤ê¡£
¢§¤UI¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§Âç¸ýÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.05¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢§¥¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö±ßÄê´üÆÃÊÌ¶âÍø¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶âÍø¡£¿·µ¬ÍÂ¤±Æþ¤ì¤È¡¢´ü´ÖÃæ¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¼«Æ°·ÑÂ³¤È¤Ê¤ë±ßÄê´üÍÂ¶â¤¬ÂÐ¾Ý¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î1Æü¡Á2026Ç¯3·î1Æü¡£
¢§¦ÀÅ²¬¶ä¹Ô¡¡¤·¤º¤®¤ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü
¡¦¶âÍø¡§0.975¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¶âÍøÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¤Î1Ç¯¤â¤Î¡¦3Ç¯¤â¤Î¤¢¤ï¤»¤ÆÊç½¸¶â³Û750²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è°·½ªÎ»¡£Êç½¸´ü´Ö¤Ï2025Ç¯10·î14Æü¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉáÄÌÍÂ¶â¤«¤éÄê´üÍÂ¶â¤ØÍÂ¤±ÂØ¤¨¤¿¾ì¹ç¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Êç½¸´ü´ÖÃæ¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÄê´üÍÂ¶â¤¬¼«Æ°·ÑÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥àÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤¬¶âÍøÇ¯1.15¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¶â³Û10Ëü±ß°Ê¾å2000Ëü±ß°Ê²¼¡£Êç½¸¶â³Û600²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è°·½ªÎ»¡Ê3¥«·î¤´¤È¤Ë150²¯±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¡Ë¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¸ýºÂ³«Àß´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯10·î14Æü¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡Ê2026Ç¯1·î13Æü¤Ë¼è°·´ü´Ö¹¹¿·¡¦¶âÍø1.00¡ó¢ª1.15¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¡Ë¡£
¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¶ä¹Ô¡¡¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â Í¥¶ø¶âÍø¥×¥í¥°¥é¥à¡×
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ß°Ê²¼¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·¤¿¤Ë¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÍÂ¶â¡×¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢¡Åìµþ¥¹¥¿¡¼¶ä¹Ô¡¡¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê ¿·µ¬¸ýºÂ³«ÀßÍ¥¶ø¥×¥é¥ó ¥¹¥¿¡¼¥ï¥ó±ßÄê´üÍÂ¶â¡×
¡¦¶âÍø¡§1.10¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§50Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡£ÍÂÆþ´ü¸Â¤Ï¸ýºÂ³«ÀßÆü¤ÎÍâ¡¹·îËö¤Þ¤Ç¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸î¤Î¾å¸Â¤Ï1¶âÍ»µ¡´ØÅö¤¿¤ê1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤Î¶ä¹Ô¤Ë¤½¤ì°Ê¾å¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¶ä¹Ô¤ËÊ¬¤±¤ÆÍÂ¤±¤ë¤Ê¤É»ñ»º¤ÎÊ¬»¶¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥¤¥ª¥Õ¡ÊÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¡Ë¤È¤Ï¡©¥Ú¥¤¥ª¥Õ¤È¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÍÂ¶â¼Ô1¿ÍÅö¤¿¤ê¸µËÜ1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤È¡¢ÇËÃ¾Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍøÂ©¤Ê¤É¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌÍÂ¶â¤äÄê´üÍÂ¶â¤Ï¥Ú¥¤¥ª¥Õ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢³°²ßÍÂ¶â¤Ê¤É°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸î¤Î¾å¸Â¤Ï1¶âÍ»µ¡´ØÅö¤¿¤ê1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤Î¶ä¹Ô¤Ë¤½¤ì°Ê¾å¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¶ä¹Ô¤ËÊ¬¤±¤ÆÍÂ¤±¤ë¤Ê¤É»ñ»º¤ÎÊ¬»¶¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¶âÍø1.20¡ó¤À¤ÈÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é¡©¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶âÍøÇ¯1.20¡ó¤Ç1Ç¯Ëþ´ü¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ë¡¢1000Ëü±ß¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¡¢1Ç¯¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëÍøÂ©¤ÏÀÇÈ´¤Á°¤Ç12Ëü±ß¡¢ÀÇ°ú¤¸å¤Ç9Ëü5622±ß¤Ç¤¹¡£»²¹Í¤Ë¶ä¹Ô¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
