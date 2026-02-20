新宿東口の巨大猫、モデルは「24歳まで生きた愛猫」だった。デジタルの中に息づく“ナツコ”の奇跡
新宿駅東口の大型ビジョンに映し出される、あの巨大な三毛猫をご存じでしょうか。ビルの上で寝転び、ときにこちらをじっと見つめる3D映像の「新宿東口の猫」は、2021年の登場以来、街の風景として多くの人に親しまれてきました。
そして今、2026年には隣接地に新たな大型ビジョンの開業も予定されるなど、その存在はこれからも進化を続けていきます。
本記事では、『猫は奇跡』（佐竹茉莉子・著／辰巳出版）より一部抜粋し、この巨大猫のイメージモデルとなった実在の三毛猫・ナツコの生き方を紹介します。
東口の猫のイメージモデルとなったのは、「ナツコ」というわが道を行く三毛猫だった。
ナツコとは、いったいどんな猫だったのか……。
濃い三毛柄の猫は、意志の強い顔立ちをしていて、勝手に猫語で話しかけたり、ゴロンゴロンしたり、大画面から今にも飛び出しそうにして、まったりと暮らしている。
不敵さと愛嬌を併せ持ち、2021年7月の華々しい初登場以来、会いに行く人が絶えない人気者だ。
「街頭ビジョンのプロジェクトは、東口地区の活性化を目的とするためのクロス新宿ビルからのオーダーでした。6案出しました。岩に打ちつける雨などのアート系に加えて、手描きの猫も滑り込ませたんです」と、山本さん。
いわば「おまけ案」だった、その猫案が「面白い」と採用された。
さまざまな猫での作画が何ヶ月も繰り返される。だが、どの猫も山本さんにはピンとこない。そこに住んでいるという存在感をもっと強く打ち出したかった。
だが、「こんな猫」というニュアンスは言葉ではCGデザイナーには伝わりにくく、「では、理想の猫はこれだと、提示してください」と返された。
猫好きの山本さんは、以前からいろいろな猫の写真をSNS で見まくっていたのだが、街頭ビジョンの猫制作にあたり、来る日も来る日もSNS の猫写真を見まくる日々が数ヶ月続く。
その猫は、常日頃山本さんが一番の猫の魅力だと感じている「根拠のない自信に満ちた強気」をまさしく体現していた。
すぐに「存在感的に、この猫で！」とCGデザイナーに伝え、東口の猫が誕生する。
そのいきさつを後から聞いたナツコの飼い主は、「根拠のない自信に満ちていた」ことが決め手だったと知り、大いに納得がいったものだ。
パソコン脇にドサッと体を投げ出して、強い視線でほくそ笑むナツコの写真は、「いつまでだらだら仕事してんのさ」と、飼い主の夜仕事の邪魔をしに来たときの写真である。
彼女は、いつでも根拠なく強気だった。
ナツコは釣り堀で小魚をかっさらって生きていたノラ母さんから生まれた子である。
他の猫たちとつるむのが大嫌いで、飼い主に束縛されるのも嫌いだった。5年前の7月に、24歳の誕生日を前に亡くなる直前まで、その辺を出歩いて、朝帰りもしていた。
わが道を行く気性の激しい猫だったが、情の深い猫でもあり、バッタやらトカゲやら後始末に困る「おみやげ」を庭から持ち帰っては「どうよ」としたり顔で飼い主にプレゼントをしたものだ。
たしかに、東口の猫は、泰然自若として、意思ある瞳で道行く人々を見下ろしている。それでいて、猫あるあるのすっとぼけたしぐさで、誰をも笑顔にさせる。思い出すかのようにこっちをじっと見つめるなど、リアルな「会えたね」感を私たちと共有する。
不穏な社会状況で閉塞状況にある人々に、「何でもない日常に、くすっと笑える光景があることのしあわせ」を再認識させてくれるのだ。
この猫は、ビル4階に住み続ける設定なので、長く愛され続けるべく、新バージョンの映像はこれからも次々と作られる。
「CGのエンターテインメント性は保ちつつ、素の猫の魅力は守り続けたい。ナツコさんのように堂々ときりっとして、ビルの上から道行く人々に意味不明な勇気を与え続けられるといいなと思っています。東口の猫を手がけたことで、僕たちスタッフも猫を取り巻く環境に改めて思いを馳せるようになりました。保護活動の広がりにも一役買えたら」と、山本さんは願う。
自分の面影が新宿という大都会に残り、国籍も年齢も問わず人々を笑顔にして、知らない者同士をつなぐ。そんな奇跡のような展開を、空の上からナツコは「どうよ」と強気の微笑で見下ろしているに違いない。ナツコは、24歳近くまでお達者に我が道を生きた、筆者の愛猫である。
この書籍の著者：佐竹茉莉子 プロフィール
フリーランスのライター。幼児期から猫はいつもそばに。2007年より、町々で出会った猫を、寄り添う人々や町の情景と共に自己流で撮り始める。フェリシモ「猫部」のWEBサイト創設時からのブログ『道ばた猫日記』は連載15年目。朝日新聞系ペット情報サイトsippo の連載『猫のいる風景』はYahooニュースなどでも度々取り上げられ、反響を呼ぶ。季刊の猫専門誌『猫びより』（辰巳出版）や女性誌での取材記事は、温かい目線に定評がある。(文:佐竹 茉莉子)
