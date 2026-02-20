高橋真麻、“親戚の綺麗なお姉さん”とのスリーショットに反響！ 「この時はまだ2人とも在局中でした」
フリーアナウンサーの高橋真麻さんは2月20日、自身のInstagramを更新。「一年半前」と振り返り、オフショットを公開しました。
【写真】高橋真麻が“親戚の綺麗なお姉さん”と慕う友人とは？
「まだ2人とも在局中でした」高橋さんは「この時はまだ2人とも在局中でした」とつづり、フリーアナウンサーの中川安奈さん、そして日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈さんとのスリーショットを披露。3人が笑顔を見せる、和やかな1枚です。
さらに岩田さんについて「我が家の子供たちをとても可愛がってくれて」いると明かし、「親戚の綺麗なお姉さんだと思っています(笑)」と家族ぐるみの交流も紹介しました。コメントでは「好きです」「綺麗」「素敵」などの声が寄せられました。
高橋さんの交友関係はアナウンサーだけにとどまらず広い交友関係を持つ高橋さん。2025年5月14日には「某日。AKBのセンターを張っていた人と月組のトップスターだった人とすぽると始めエースアナだった人と何気に有名番組のアシスタント全部やっていた人と」とユーモアたっぷりにつづり、2枚の写真を公開しました。
フリーアナウンサーの平井理央さんや元AKB48で俳優の前田敦子さんら豪華な顔ぶれが集結。肩書きだけでも華やかなメンバーがそろい、どんな話題で盛り上がったのか気になるところです。気になった人は、ぜひチェックしてみてください。
