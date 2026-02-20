「MADE IN JAPAN」同士でコラボ！

アルパインが、インテックス大阪（大阪市住之江区）で2026年2月13日〜2月15日の日程で開催された「大阪オートメッセ2026」に出展し、アルパインスタイルのカスタムブランド「Cal`s Motor」からジーンズメーカー・EDWINとのコラボレーションによる特別仕様車「Sonova EDWIN Edition（ソノバ エドウイン エディション）」が、リリース発表後初の実車展示として公開されました。

両メーカーには「MADE IN JAPAN」という共通点があります。日本メーカーとしてのクオリティーを担保しながら、自国の感性でアメリカのデニムやクルマ文化を再解釈し「憧れのアメリカ文化を日本の技術と感性でライフスタイルに寄り添わせる」という思想が一致し、今回のコラボレーションが実現しました。

通常、デニムは色落ちの懸念がありますが、今回はEDWINが“落ちないデニム”として展開し、「受験ジーンズ」として話題になった素材をシートに採用。開発初期は一部への使用を想定していたものの、この素材特性によりシート全体への採用が可能になったといいます。

車内に“ジーンズのポケット”

シートバックには大小3つずつのポケットが設置されており、小型ポケットにはスマートフォンがぴったり収まります。

さらに、EDWINデニムと同様にラベル部分をめくると「MADE IN JAPAN」のタグが現れるなど、遊び心も随所にちりばめられています。

ラベル自体もEDWIN製品と同仕様のものを使用。実際に納車されるモデルでは刻印仕様となり、またデニム製の車検証ケースが付属するのもオーナーにはうれしいポイントでしょう。

ボディカラーはデニムカラーを抽出したこだわりのツートンデザイン。色の境目には刺しゅうと同色のアクセントが施されています。リアには専用エンブレムを装着し、あらゆる角度からEDWINの世界観を感じられる一台に仕上がっています。

「Beas＋」と「Havana」の「角目4灯仕様」も初公開

同じくCal`s Motorから販売中のコンパクトSUV「Havana（ハバナ）」および「Beas（ベアス）シリーズ」には、新開発の角型4灯LEDヘッドライトと新型グリルが追加され、こちらも大阪オートメッセ2026会場で初公開されました。

「角目4灯仕様」も新たに追加されたジムニーシエラベースの「Beas（ベアス）＋」（左）とライズベースの「Havana（ハバナ）」（右）

従来の2灯仕様に比べ、ワイドな水平基調グリルを採用したことで、より強い存在感と独自のスタイリングを実現しています。

メッキ加飾仕様に加え、アウトドアやオールシーズン志向の「アドベンチャーライン」には、2灯デザインのみブラックマット仕様も設定。よりアクティブに使用したいユーザーに適した仕様となっています。

ジムニー用電動リアゲートの展示も！

さらに、ジムニー／シエラ／ノマドに対応する電動リアゲートも展示されていました。

自動開閉に加え、設定した開閉角度で停止する機能を備えています。オプションで足元センサーも追加可能。アウトドア用品などで両手がふさがっている場面でもスムーズに開閉できる点が魅力です。

ジムニーはもちろんのこと、シエラやノマドにも対応予定の電動リアゲート

また、快適なカーライフをサポートする「Car Life+（カーライフプラス）」シリーズの新製品として、ハイエース向け車載DCクーラーECOシステムを発表しました。

スポットクーラーの搭載により左右吹き出しが可能となり、アンビエントライトも備えることで車内の質感向上にも配慮。室外機は小型化され車体下部へ配置されるため、車両サイズへの影響を最小限に抑えた設計となっています。

付属リモコンにはライト機能も搭載。暗所での操作性も確保しています。実際にポータブル電源を使用し、設定温度25度で夜通し約8時間稼働させた場合でも、約40％の充電残量があったとのこと。日常使用から旅先、さらには災害時まで幅広く対応できる製品となっています。