ボートレース若松のG1「全日本覇者決定戦」開設73周年記念競走は20日、第12Rで優勝戦が行われた。木下翔太（34＝大阪）が、インからコンマ09のトップスタートを決め、他艇を寄せ付けず先マイ。16回目のG1優勝戦進出で、うれしい初Vを成し遂げた。3コースから握った池田浩二が2着。連覇を狙った西山貴浩は3着に終わった。また、節間売り上げは119億3771万6800円。目標の100億円を大きく突破した。

長い道のりだった。池田の24場制覇、西山の大会連覇、白井英治の当地4連続優勝、木下と上野真之介のG1初Vなど、勝てば話題となる優勝戦メンバーだが、頂点に立ったのは木下だった。インから危なげなく押し切り、16回目のチャレンジでG1初戴冠を成し遂げた。

「声援も聞こえて、思った以上に緊張しました。自分の勝負弱さが出て、ここまで長かった。1マークは焦らず回れたし、結果が出て本当にうれしい」

初戦を6コースから3着にまとめると、流れに乗ってオール3連対で予選トップ通過。相棒の9号機は前検日段階で2連対率30％に満たないモーターだったが「パワーが凄くあるし、足は抜群です」と万全の仕上がりで自信を持って臨めたのが大きい。堂々とした王道での悲願達成だった。

2019年にはグラチャン（多摩川）、ダービー（児島）で優出した。グランプリシリーズ（住之江）でも1号艇で優出と大ブレーク。このまま突き進むと思われた。しかし、グランプリシリーズの落水失格が響いたのか、張り詰めていた糸がプツリ切れたように21年からSG出場はなくなってしまった。それを乗り越えてのG1タイトル。次は取り損ねたSGに挑むしかない。

「同世代が活躍していて焦りもあったけど、励みにもなっていた。強敵相手に勝てたので、自信を持って頑張りたい」

いつも笑顔で、表彰式も終始、笑顔。再ブレークに期待が高まる。次はSGの表彰式で最高の笑顔が見てみたい。

◇木下 翔太（きのした・しょうた）1991年（平3）4月3日生まれ、大阪府出身の34歳。大阪支部所属。108期生として2011年5月3日に住之江ラピートカップでデビュー。同年6月15日の徳山で初勝利。15年5月24日のからつルーキーシリーズ第2戦で初優勝。通算では27度目の優勝。同期に上村純一、小野達哉ら。身長1メートル72。血液型A。