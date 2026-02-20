Snow Manの向井康二が20日放送のTBS「それSnow Manにやらせて下さい」（金曜後8・00）に出演。ある業界関係者について語った。

この日は新企画「それスノ実話ジャッジメント」を展開。法廷を模したスタジオで、Snow Manチームと芸人チームが、それぞれの知る実話を“証言者”となってプレゼン対決。より観客の心をつかんだチームが勝利する。審議官は東野幸治が務めた。

向井は「世間は知らない怖い人」をお題にプレゼン。「とあることがヤバ過ぎで苦手な人が居ます。その怖さを共有したい」と、ある人物を挙げ「ちなみにこの方は、他の方からも苦手とされているようです。例えばGACKTさんは“人間がクソ”“自分中心に回っている”などと言っていたそうです」と証言した。

続けてその人物が「竹中圭樹さんといいまして」と名前を明かし、業界を代表する天才カメラマンだと説明。「僕がなぜ竹中さんを苦手なのか、仕事風景の隠し撮りに成功しました」とし、VTRを披露した。

VTRでは竹中氏がとあるモデルを撮影する様子に密着。竹中氏は撮影中、どんどんハイテンションになり、早口の高い声で大絶叫しながら、大きな身振り手振りで指示を出す姿が公開された。

VTRが終了すると、向井はグループのデビュー当時から撮影に関わっている竹中氏の腕を絶賛。「ただ竹中さんを受け入れられる人と、受け入れられない人がいるわけです。僕は受け入れられない側です」と改めて主張。さらに「GACKTさんも最初は怒ってたんですけど、結果的に完成品を見て“写真は俺が知ってる中で3本の指に入る”。腕が認められて今もGACKTさんを撮ってる」と証言した。

最後には「腕のいい職人はヤバ過ぎて怖い人が多い」と自身の証言をまとめ、見事芸人チームの「さらば青春の光」森田に勝利した。