日向坂４６の４期生１１人が２０日、都内で映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」（２０２４年１０月２５日公開、熊切和嘉監督）バースデイ記念上映 最終回お祝い舞台あいさつに出席した。

メンバーそれぞれの誕生日に合わせて、行ってきた再上映企画。公開から１年以上経過したが、正源寺陽子は「皆様からたくさん応援のメッセージだったり、感想をいただけたり。懐かしい気持ちに浸りながら、あの頃より成長したのかなと思ったりもする」と素直な気持ちを明かした。

正源寺の発言にちなんで、映画公開から成長した部分を問われると、宮地すみれは「髪が伸びました」と笑顔。藤嶌果歩も「小西（夏菜実）が野菜食べれるようになりました」と続き、メンバー同士の成長を喜び合った。

この日は、竹内希来里の２０歳の誕生日。ファンから祝福されると「ありがと〜！」と喜びをあらわにした。その勢いのまま、竹内がファンへ「大好評によりバースデイ上映２回目が決定しました！」と今イベント２周目の開催決定をサプライズで発表。会場からは大歓声が起きた。

サプライズはこれだけでは終わらなかった。今度は、１１人にもシークレットで続編映画「ゼンブ・オブ・ワールド」の製作が決定したことを発表。竹内は人目をはばからず涙を流した。正源寺陽子は「本当に光栄。また素敵な作品をお届けできるように頑張ります」と力強く宣言。渡辺莉奈も「フワフワしているが、この１年間、見てくださった方がたくさんいらっしゃって、すごく嬉しかった。次の『ゼンブ・オブ・ワールド』も皆さんに大好きになっていただきたい」と続けた。

撮影地も決まっていないことから、希望の撮影地についての話題に。清水理央は「沖縄！海で泳ぐシーンを撮りたい」とお願い。平尾帆夏も「地元・鳥取の私の実家で撮影したい」と野望を語った。