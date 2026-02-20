オリックス・宮城大弥投手の妹・宮城弥生（１９）が、野球のユニフォーム姿を披露し話題を呼んでいる。

２０日までにインスタグラムを更新。「宮崎キャンプ行って野球見て、自分も野球したくなりました」と書き出し、兄・大弥の侍ジャパンの背番号「１３」が入った、青と紫を基調としたユニフォーム姿をアップした。「青メロで始めた女子野球！優しくて心強い沢山の仲間！舞台を応援してくれて、野球も見守って下さった応援してくれている方！ またみんなと野球したいし、野球している姿見てほしいなぁ リールとか投稿越しでも、皆さんに見てもらえるように楽しみながら続けたいです！」と野球への想いをつづり、「＃女子野球 ＃青空メロディーズ」とハッシュタグを添え、最後に「これからも野球している姿興味ある人がどのくらいいて下さるか教えて頂けたら嬉しいです！」と呼びかけた。

この投稿にファンからは「やーちゃんの野球姿もっと見たいです！！」「いつかお兄ちゃんとキャッチボールも見てみたい」「フォームが凛々しくてかっこいいにもほどがあります」「侍のお兄ちゃんの背番号と同じ」などの声が寄せられている。