【国公立大２次試験】２月２５日（水）は全国的に雨

太平洋側では晴天が続き「水不足」ですが、【国公立大学２次試験】が行われる２５日（水）は全国的に雨の予報となっています。

、各都道府県５か所ずつのを画像で掲載しています。

また、３連休に黄砂が飛来する可能性があります、黄砂の情報はこちら

雨シミュレーション２１日（土）～２５日（水）

３連休は寒冷前線の通過で、２２日（日）２３日（月祝）と雨が降るところがあるでしょう。

２４日（火）から２５日（水）にかけて、低気圧が前線を伴って通過し「活発な雨雲」も予想されています。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

全国の週間予報（２１日（土）～２７日（金））

各都道府県の週間予報（２７日（金）まで）を画像で掲載しています（各都道府県５か所ずつ）。３連休明けは「待望の雨」、雨の日が多くなりそうです。

