（キャスター）

あす21日・あさって22日、鹿児島中央駅前で高校生応援イベントてゲてゲハイスクールフェスティバルが開催されます。イベントの見どころを中継で伝えてもらいます。

（岩粼アナ）

鹿児島中央駅のAMU広場に来ています。21日・22日開催される「てゲてゲハイスクールフェスティバル2026」。なんとあわせて55校、約800人の高校生が参加、11回目にして過去最多なんです。

ステージでは高校生のさまざまなパフォーマンスを、そしてブースでは高校生が作った加工品の販売や体験もできるんです！

両日ともに出展予定の松陽高校の皆さんが、鹿児島をテーマにこちらのゲートも作ってくれました。鹿児島の高校生らしいかわいらしさもあれば、鹿児島の特徴を凝縮したようなゲートになっています。

中にはもうステージが設営されていて、ライティングもバッチリ。雰囲気も増してきています。

そして、このイベントにスペシャルゲストとして出演するのが・・・

MBCで放送中！朝の情報番組「THE TIME，」でおなじみTBSアナウンサーの杉山真也さんです。

（岩粼アナ）「杉山さんは鹿児島には何年ぶり？」

（TBS 杉山アナ）「10年ぶりぐらい。東京から飛行機で来たんですが、バッチリ迫力ある桜島が見られました」

（岩粼アナ）「高校生たちとあす一緒に交流を深めていただきますが、いまどんなお気持ちですか？」

（TBS 杉山アナ）「高校生たちのパワーを感じられるのも楽しみだし、皆さんがステージでパフォーマンスをするパワーをもらって、私も『THE TIME，』の話とか、高校時代の話とか、いろいろしたいなと考えている。楽しみ」

（岩粼アナ）「予習として、高校時代の写真もあるんですよ。体育祭ではしゃいでいる姿や野球部のユニフォーム姿。どんな高校生でしたか？」

（TBS 杉山アナ）「部活は野球部で、週5日はグラウンドでの練習があったり、週末試合があったりしたので、結構高校時代は野球一色に近かった」

（岩粼アナ）「スポーツ実況にも生かされている部分があるんじゃないですか」

（TBS 杉山アナ）「私はセンターを守っていたが、大きな声出さないと監督が怒る。声が聞こえないと」

（岩粼アナ）「それがSASUKEの実況にもつながっている？」

（TBS 杉山アナ）「…と信じたい」

（岩粼アナ）

なんと先ほどまでリハーサルをしていた鹿児島実業高校書道部の皆さんです。

（岩粼アナ）「皆さんは、あす午前10時半からの開校式トップバッターをつとめていただきます。皆さんは一体何を披露しますか？」

（鹿児島実業高校 書道部）「書道パフォーマンスです」

（岩粼アナ）「実は去年すごい大会に出たんですよね」

（鹿児島実業高校 書道部）「第18回書道パフォーマンス甲子園に出場しました」

（岩粼アナ）

県勢初の快挙。その皆さんが杉山アナウンサーに、歓迎の一筆を準備しております。

そして部員の方には、今から一筆書いていただきます。

（鹿児島実業高校 書道部）

「『逢』。すべての方々に感謝という意味を込めました」

（岩粼アナ）

いろんな方に出会える「てゲてゲハイスクールフェスティバル」は21日（土）・22日（日）午前10時半からAMU広場と若き薩摩の群像前広場で開催します。ぜひ広場にお越しください！

