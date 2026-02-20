グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。2月14日（土）の放送は、OSHIKIKEIGOさんが登場！ 2025年4月にメジャーデビューしてからの活動の振り返りや、2月4日に配信リリースされた楽曲「インスタントナイト」について伺いました。

（左から）潮紗理菜、OSHIKIKEIGOさん、遠山大輔

潮：OSHIKIKEIGOさんは、2024年にSNSで楽曲投稿を始められて、投稿した楽曲が注目を浴び、業界内で話題の存在に。2025年4月にユニバーサルミュージックから「モナリザ」でメジャーデビューし、デビューからわずか3ヵ月で、テレビアニメのオープニング主題歌を担当。その後、10月にミニアルバム『BOARDING PASS』を配信リリースし、11月には東京と大阪で初のワンマンライブ「OSHIKIKEIGO First Free One-man Live “BOARDING PASS”」を開催しました。遠山：メジャーデビューからまだ1年も経ってない？OSHIKI：そうですね、今年の4月でやっと1年です。遠山：デビューから毎日が目まぐるしかったんじゃないですか？OSHIKI：なんか、もっとゆっくり進むものだと思っていました。山をちょっとずつ走っていこうと思ったら、車で行けるところまで（一気に）進んでいるような速度感で。もうちょっと風情を感じても良かったのかなって思いつつ、ここまで来ることができたので、今は“もっと山を登りたいな”って思っています。遠山：11月に初めてのワンマンライブがおこなわれてから2、3ヵ月が経ちますけど、いかがでした？OSHIKI：楽しかったですね。そもそも僕、ワンマン以前にライブ自体も人生初だったので。潮：ええー!?遠山：そもそも、お客さんの前で歌うことが初めて？OSHIKI：はい。なので、まず「自分はお客さんの前で歌えるのか」みたいなところからだったので、ちょっと緊張しましたけど、（ライブ中は）なんだかんだお客さんと目が合う距離にいられたので。目が合って「同じ人間だ」って認識した瞬間から大丈夫になりました。

OSHIKIKEIGOさん

遠山：2月4日に「インスタントナイト」が配信リリースされているということで。遠山・潮：おめでとうございます！遠山：こちらの楽曲は、どのように作られていったのですか？OSHIKI：僕が楽曲を作るときは、ピアノとか鍵盤で作ることが多いんですけど、今回の曲はあえてアコギで作りました。もともとアレンジャー志望だったので、いつもは、どちらかというとオケへの情熱がわりと強いんですけど、今回は歌唱という部分に対して“より感情的に歌えたらな”っていうのが、1つテーマではありましたね。遠山：なるほど。この曲でいうと、まずどこから作っていったのですか？OSHIKI：サビですかね、そこからAメロ、Bメロみたいな。結構そういう形で作ることが多いです。遠山：いつもは「このメロディはどうだろう？」って探しながら見つかるのか、それともパーンって降ってくるのか、どっちが多いですか？OSHIKI：僕は、メロディラインのどこにコードの度数が当たっているかを結構気にして作っていて。例えば、目の前にペットボトルがありますけど、「ペットボトル」っていう歌詞に対してコードと度数を振り当てて、「ペットボトルを持って」という歌詞にするんだったら、“持って”にもコードを振り当てて……というのを繰り返して作る形ですね。遠山：それは感覚でやられているのですか？ それとも、ちゃんと理論があるなかで当てはめていってるのですか？OSHIKI：理論もあります。なので「ここはナインス（9th）の音だ」「セブンス（7th）の音だ」「3度の音だ」っていうのを1個ずつ確認しながら、ただ最終的には聴いて気持ちいい音じゃなきゃいけないので、そこは感覚だと思います。次回2月21日（土）の放送は、花澤香菜さんをゲストに迎えてお届けします。



