¡Ú À¾»³çý´õ ¡ÛÄ¹½÷¤Î¾®³Ø¹»Â´¶È¤Þ¤Ç¤¢¤È20Æüà¤É¤³¤«¤Ç¥é¥ó¥É¥»¥ë¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦áÆþ³ØÁ°¤È¸½ºß¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡¡À®Ä¹¤ËÂç¤¤Ê´¶¼Õ
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾»³çý´õ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤Î¾®³Ø¹»Â´¶È¤¬´Ö¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Î¿´¶¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú À¾»³çý´õ ¡ÛÄ¹½÷¤Î¾®³Ø¹»Â´¶È¤Þ¤Ç¤¢¤È20Æüà¤É¤³¤«¤Ç¥é¥ó¥É¥»¥ë¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦áÆþ³ØÁ°¤È¸½ºß¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡¡À®Ä¹¤ËÂç¤¤Ê´¶¼Õ
¡ÖÂ´¶È¼°¤Þ¤Ç¤ÎÅÐ¹»Æü¿ô¤ò¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¹¤ëÄ¹½÷¡×¡Ö¤â¤¦»Ä¤ê20Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Èô¤Ö¤è¤¦¤Ë²á¤®¤ëÆü¡¹¤ò»×¤¦À¾»³¤µ¤ó¡£
¡ÖÁª¤ó¤ÀÆü¤Ë¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¥é¥ó¥É¥»¥ë¤â¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«Èà½÷¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ïµç¶þ¤Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÄ¹½÷¤Ë¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÁª¤ó¤ÀÆü¤Î¼Ì¿¿¤È¡¢¤È¤â¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹½÷¤È¼¡½÷¤òÎ¾ÏÓ¤ËÊú¤¯À¾»³¤µ¤ó¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¸å¤í»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£À®Ä¹¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤ë2Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËèÆü¤Î³Ø¹»¤ò²áµî¥¤¥Á¤Ë³Ú¤·¤ß¤ËÅÐ¹»¤·¤¿¤¬¤ë»Ñ¤Ï¡¢»ä¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÈà½÷¤È½Ð°©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿³Ø¹»´Ä¶¤ËÂç´¶¼Õ¡×¡Ö#¤ªÍ§Ã£Âç¹¥¤¤Êº£Æü¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Í¡×¤ÈÄÖ¤ëÀ¾»³¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¹½÷¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë»Ñ¤Ë¡Öµ®½Å¤µ¤ò¤â¤Ã¤È´¶¤¸¤è¤¦¤È¾Ç¤ê¤À¤¹¡×¤È¿´Ãæ¤òÅÇÏª¡£
¡Ö20Æü´Ö¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¡×¡Ö¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È¸«Á÷¤ëÄ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë·Ê¿§¤ò¸«¤è¤¦¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ëÀ¾»³¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¡¢³Î¤«¤Ë¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÁ°¥é¥ó¥É¥»¥ëÇã¤Ã¤Æ¤¿µ²±¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ÇÅÐ¹»¤¹¤ëÆü¤Ë¸¼´Ø¤Ç¸å¤í»Ñ¤Î¼Ì¿¿»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
