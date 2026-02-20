結婚前は完璧だったモラハラ夫。ドラマのような恋が始まったと思ったのに
「お前といるとストレス溜まるんだよ！」
付き合っていた時の夫は、まめで、気遣いができて、理想の人だったのに…。
妊娠中に無職になり、就活もせずギャンブル三昧。婚姻届けを出してからまるで別人になってしまった夫。
それでも「子どもが生まれたら変わってくれるだろう」と信じて日々を送る妻・カコでしたが、夫の支配と暴言は続きます。
そんなモラハラ夫と、我慢を重ねながら日々を過ごすカコの様子を描いたセミフィクションの作品です。
合コンで出会った彼と初デートをしたカコ。4つ年下の彼はまめで気遣いができて、何もかもが理想どおりで舞い上がっていました。だけど、2件目のお店を提案しようとしたら彼の態度が豹変。移動のときも先に行ってしまい…それでもお店についた彼はやっぱり優しくて、気のせいだと思うように。あなたはこんな男性、どう思いますか？
カコマツ：一児のシングルマザー。インスタやライブドアブログ「面白おかしく生きるカコマツブログ」にて日常や育児の漫画を更新中。Instagram: @kaco_ma_tsu
著＝カコマツ／『モラハラ夫討伐日記 〜「今日からお前は奴隷だから」で始まった結婚生活を、離婚裁判で終わらせた話〜』