ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボード男子スロープスタイル銀メダルの長谷川帝勝選手が現地20日の会見に出席。帽子のピンバッジについて裏話を明かしました。

長谷川選手は会見冒頭で「体調不良から始まったが結果的には尻上がりなオリンピックだった」と大会を総括。

「ビッグエアは自分の滑りができず11位だったが、でもそこで諦めずにスロープスタイルが本番だと思い滑り続けた。予選と本番で自分の“帝勝スタイル”全開で滑ることができ、皆さんの期待と信頼に応えられ銀メダルを獲得できうれしくもありほっとしている」と心境を述べました。

長谷川選手は多くのピンバッジが付いた帽子をこの会見でも着用。「(大会)初めのころ、他国の選手が帽子にピンバッジをたくさん付けていて、すごくいいなと」と参考元を明かします。

「いろいろな国の選手から『ピンバッジを交換してよ』と言われ応じたり、ボランティアの方などレアなものとも交換した」と五輪ならではの交流エピソードを披露した長谷川選手。「それを全部付けて自分なりの帽子にしていけたらと思ったので、うまくいい感じになってうれしく思う」とオリジナリティあふれる帽子に仕上がったことを喜びました。