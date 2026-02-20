現場で花や菓子などを供え、手を合わせる女性＝２０日、川崎市川崎区

川崎市川崎区の多摩川河川敷で２０１５年２月、中学１年だった上村遼太さん＝当時（１３）＝が殺害された事件から、２０日で１１年がたった。現場を訪れた人たちは静かに手を合わせ、冥福を祈った。

月命日に現場を訪れていたという７０代の主婦の女性＝同区＝は、２人の息子が上村さんが通っていた市立大師中学校の卒業生といい、「他人とは思えないような気持ち」。「お菓子もきっと好きだったろうな、食べたかっただろうな」と菓子やりんごジュースを供え、黄色い花も手向けた。冬空の下、「１３歳の少年の亡くなり方として、ものすごく壮絶。こんなに寒くて辛い所に、いつまでも魂を残さないようにしてほしい」と目を閉じた。

毎年この日に現場を訪れているという会社員の男性（６０）＝同区＝は「（上村さんが）好きだったというニュースを見たから」と菓子パンと飲み物を今年もささげた。上村さんより１歳年長の息子がいるといい、「特に忘れられない事件。本当にかわいそう」とおもんぱかった。

事件当時、現場近くのマンションに住んでいた自営業の女性（４３）＝同区＝は今年も手を合わせた。「（大切なのは）地元に住んでいる人間が毎年少しでも心を寄せること」と語り、「大人たちが自分たちのいる場所で、子どもたちのためにできることをやっていけたら」と話していた。