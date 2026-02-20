2月17日、ゆうちゃみことモデルでタレントの古川優奈が自身のInstagramを更新。映画に初出演することを報告した。劇中での衣装ビジュアルも公開されたが、彼女の女優としての一歩に注目が集まっている。

この日、《「アギト―超能力戦争ー」葵るり子役で出演させていただきます》と、仮面ライダー映画に出演することを明かしたゆうちゃみ。彼女は続けて《まさか仮面ライダーに出演できると思ってなかったので本当に嬉しいです》とも綴った。

「今作は、仮面ライダー生誕55周年記念作品。ゆうちゃみさんは、葵るり子というメインキャストを演じるようです。葵は、仮面ライダーに変身する“ギャル婦警”という役どころだそう。ゆうちゃみさんのInstagramでは変身後の姿も披露されており、ライダーファンの間でも注目されている様子です。

2022年上半期ブレイクタレント（ニホンモニター調べ/関東地区）で1位を獲得したこともあり、バラエティタレントとしての活躍も目覚ましい彼女ですが、実は最近は女優業にも精を出しています。仮面ライダーという注目作での抜擢は、今後の彼女の女優人生にとっても大きなものになるでしょう。SNSでは、『めちゃくちゃ楽しみ』『すごい！』などのコメントが投稿されています」（芸能記者）

一方、この発表では別の“注目ポイント”もあったようで……。今回公開された劇中写真に、Xではこんなコメントも寄せられている。

《目の錯覚すぎる！ ゆうちゃみが小顔なのかスーツがでかいのか！》

《マスクオフの姿がコラ画像にしか見えないぜ》

《頭身がレベチだからか AI感すげぇww》

ゆうちゃみの小顔と、着用しているスーツ姿に“違和感”を抱いた人も多かったようだ。こうした声が寄せられているのには、ゆうちゃみのスタイルの良さも影響しているのかもしれない。

「こうした指摘が寄せられたのは、劇中写真の中でもマスクオフ姿のカット。首から下は仮面ライダー変身後のスーツを身にまとっていますが、顔だけはゆうちゃみさんの素顔という状況の写真です。仮面ライダーのごついスーツと、ゆうちゃみさんの小顔とのあまりのギャップに、観た人が“AI感”を感じてしまったのかもしれませんね。

じつは、ゆうちゃみさんは176cmと、女性としてはかなりの高身長であることが知られています。それだけに、スーツ姿には『迫力がある』との評価も見られます。一方、モデル出身の彼女だからこその、“小さすぎる顔”への違和感が目立ってしまうのでしょう」（同前）

実際の作品の中で、この“違和感”がどのように映っているのか。彼女の演技と共に注目だ。