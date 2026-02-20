2月19日放送の『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系）第7話に、卓球の平野美宇選手が本人役で出演。視聴者の間で大きな話題となった。

「玉木宏さん主演の同作は、“保険金”が絡む事件や事故を調べる保険調査員・天音蓮の奮闘を描く物語です。

第7話では、卓球の日本代表で金メダリストの大河内萌子（堀田茜）と、夫でありCMでも共演している広也（SixTONES・郄地優吾）の離婚トラブルが調査案件となりました」（芸能記者）

萌子は、広也に、もし離婚した場合の引っ越し費用や裁判費用などを補償する“離婚保険”をかけているにもかかわらず、CM違約金が発生するタイミングで一方的に離婚を突き付けたのだ。その真相を探るため、天音は深山（小手伸也）とともに、萌子の卓球練習場を訪れるのだが、そこで遭遇したのが平野選手だった。

「天音が思わず、『あれ？平野美宇選手もいます』と反応。深山が『あぁ、萌子さんと同じ高校の出身らしい』と補足しました。画面にはユニフォーム姿の平野選手が、鋭いスマッシュを決める姿が映し出されたのです。

天音がこぼれた球を拾い『ナイス、スマッシュ』と声をかけると、平野さんは『ありがとうございます！』と笑顔で応じていました」（同前）

東京五輪2020、パリ五輪2024で女子団体銀メダルに貢献した現役トップアスリートの登場に、天音も「すごいなあ」と感心していた。

するとドラマの視聴者は一斉に反応。

《えぇ！？平野美宇さん本物登場！？？》

《7話のゲスト平野美宇さんってえぐくない？！豪華すぎん？？》

《平野美宇ちゃんドラマ出てるやん！！》

など、SNSが“平野美宇”で埋め尽くされ、玉木らをしのぐ存在感を見せたのだ。

「出演はスマッシュと天音とのやり取りを含めて10秒ほどでしたが、真剣な練習風景と“美宇スマイル”が強いインパクトを残しましたね」

じつは平野選手は放送前日の18日に自身のInstagramを更新し、《平野美宇本人役です 豪華なキャストのみなさんとの撮影は緊張しましたが、本当に楽しく、貴重な時間でした ぜひ表情にも注目してください！笑 瞬きせずに、ご覧ください》と、ドラマ出演を報告していた。

だが、彼女のドラマ出演は今回が初めてではない。芸能プロ関係者が語る。

「2018年放送の月9『コンフィデンスマンJP』（同系）第9話が女優デビュー作なのです。劇中では、強豪卓球チームのエース・鴨井ミワ役で登場し、主演の長澤まさみさん演じるダー子らに向かって『この人たち弱くない？』とクールに言い放つシーンが話題となりました。まだ現役は続けていますが、選手引退の後は女優の道もあるかもしれませんね。少なくともほかのアスリートと比べて“現場慣れ”しているのは間違いありませんからね」

そんな平野は16日、国際卓球連盟（ITTF）が発表した世界ランキングで、31ランクアップの34位に浮上した。まさかの“二刀流”というわけか。