札幌を拠点に活動する4人組バンドgoetheが2月27日、2026年初のデジタルシングル「ユーモアを交えて」を配信リリースすることが決定した。

新曲「ユーモアを交えて」は、誰にでも起こりえる憂鬱な日に寄り添う、明日が少しだけ前向きになるような力をくれる歌詞と、樋口(Vo)の温かみのある声と上質なポップスサウンドが特徴的な仕上がりだ。なお、配信リリースに先駆けて、2月22日21:00から放送のZIP-FM『FIND OUT』内にて同楽曲が初オンエアされる。

以下に新曲「ユーモアを交えて」に関する樋口太一のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「ユーモアのある人って素敵ですよね。

ユーモアを交えるには、心の余白みたいなものが必要だと思います。

その心の余白を生み出すには努力が必要で、時間もかかると思います。

自分の気づかなかったところで誰かのユーモアが働いていたかもしれない。

ユーモアのある人間である前に、それに気づくことができる人間でいたいものです」

──樋口太一 (Vo, G)

◆ ◆ ◆

■＜goethe Live at LIQUIDROOM＞

5月30日(土) 東京・恵比寿LIQUIDROOM

open17:15 / start18:00

▼チケット

一般 \5,500(税込)

学割 \4,500(税込)

※ドリンクチャージ別

先行受付(先着)：http://eplus.jp/goethe/