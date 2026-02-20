Chilli Beans.が、2026年8月より国内外22都市を巡るツアー＜Chilli Beans. Tour 2026-2027＞の開催を発表した。

今ツアーは全国各地のライブハウスや東名阪Zepp、さらには初のアジアツアーとして国外をも巡る、自身最大規模での開催になる。

国内ツアーのチケットは、本日2月20日(金) 21時より、ファンクラブ”Club Beans.”対象で最速先行の受付を開始。

さらにツアー発表と併せて、 Chilli Beans.のライブ写真を多く手掛ける写真家のマスダ レンゾがディレクショ ンも務め、Chilli Beans.ならではの自由さや3人の個性が魅力的な新たなアーティスト写真も公開された。

＜2026 LIVE HOUSE TOUR＞

10月2日(金)札幌・PENNY LANE24

10月3日(土)旭川・旭川 CASINO DRIVE

10月17日(土)⻑野・NAGANO CLUB JUNK BOX

10月18日(日)金沢・金沢 EIGHT HALL

10月24日(土)⻑崎・DRUM Be-7

10月25日(日)熊本・熊本 B.9 V2

10月31日(土)仙台・仙台 Rensa

11月1日(日)郡山・郡山Hip Shot Japan

11月7日(土)京都・KYOTO MUSE

11月8日(日)神戶・神戶VARIT.

11月13日(金)岡山・岡山CRAZYMAMA KINGDOM

11月14日(土) 広島・広島 CLUB QUATTRO

11月28日(土) 宇都宮・HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2

11月29日(日) 高崎・高崎 Club JAMMERS

12月5日(土) 高松・高松 OLIVE HALL

12月6日(日) 松山・松山サロンキティ

12月13日(日)福岡・DRUM LOGOS

All Standing 前売:\5,500(税込) / 当日:\6,000(税込) ＜2027 ZEPP TOUR＞

1月17日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside

2月18日(木) 名古屋・Zepp Nagoya

2月23日(火・祝) 東京・Zepp Haneda

・1 階 Standing 前売:\6,800(税込) / 当日:\7,300(税込) ・2 階指定席 前売:\7,300(税込) / 当日:\7,800(税込) ＜2026-2027 ASIA TOUR＞

2026 年 8 月 30 日(日)香港・TIDES

2027 年 4 月 10 日(土)台北・Zepp New Taipei

and more…

香港・台北公演:詳細は後日発表 ■チケット情報

・2026 LIVE HOUSE TOUR & 2027 ZEPP TOUR:Club Beans.(FC)最速先行

・受付URL:https://chilli-beans.com/feature/ticket_chilli-beans-tour_2026-2027

・受付期間:2月20日(金)21:00 〜 3月5日(木)23:59

※チケットのお申し込みは Club Beans.メンバーの方のみ可能となります。 ・Club Beans.ご入会はこちら:https://chilli-beans.com/feature/entry

・受付期間中に会員登録された方もお申し込みが可能です。