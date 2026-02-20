ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、坂本花織が銀メダル、中井亜美が銅メダルとダブル表彰台を達成。日本スケート連盟は20日、その舞台裏にいた「待ちきれない人たち」を紹介している。

日本スケート連盟公式インスタグラムが公開したのは、坂本と中井が表彰式を終え、リンクサイドにいるペアの三浦璃来、木原龍一、男子の鍵山優真のメダリストたちの背中。坂本と中井が来るのを待ち、やがて3人のもとにやってくると笑顔。そして、5人そろって集合写真を掲載した。このために待機していたようで、投稿は「待ちきれない人たち」とユーモラスに紹介している。

一連の流れに、ファンからは感激の声が寄せられている。

「後ろ姿にも何故か泣けるのは何故なのか？」

「わーん、仲良しでサイコー」

「こっちも見てて幸せになります、ありがとう」

「木原さん引率者みたい」

「Love Team Japan」

「ほんとに仲良し、チームジャパン」

ほんのささやかなひとコマかもしれないが、団体で銀メダルを獲得しているチームジャパンの空気感が伝わる投稿に、ほっこりした様子だった。



（THE ANSWER編集部）